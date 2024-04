Lanza Cruz chascarrillo ante próxima visita de Xóchitl Gálvez a la frontera

Ciudad Juárez.- El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, bromeó sobre el próximo mitin en Ciudad Juárez de la candidata de la oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, al señalar que “quienes tengan 60 años y no tengan patrimonio, mejor no vayan porque ya ven que los insulta”.

El sábado 13 de abril, Gálvez, candidata del PRI, PAN y PRD en la coalición Fuerza y Corazón por México, visitará Juárez como parte de su gira por el país.

En esta frontera, la exsenadora empezará con una reunión con operadores de la maquiladora La Nogalera, para posteriormente acudir a un evento en el gimnasio universitario de la UACJ con quienes buscan un curul en el Senado de la República y en diputaciones federales.

De acuerdo con medios nacionales, Xóchitl Gálvez declaró el jueves 11 de abril que “si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio, eres bien güey, con todo respeto”, en supuesta referencia a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, contrincante de Gálvez por Morena, PT y PVEM, durante el debate del domingo 7 de abril, en que ésta dijo que no era dueña del departamento en que vivía, contrario a la candidata opositora que era dueña de su departamento “del cártel inmobiliario".

Tras esa breve respuesta del alcalde, se retiró sin ahondar más en su opinión sobre la candidata o su visita a la ciudad.