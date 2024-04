Retirará Xóchitl Gálvez al Ejército de las calles

Ciudad Juárez.- La candidata presidencial por la coalición PAN–PRI–PRD, Xóchitl Gálvez, aseguró que retirará al ejército de labores de patrullaje y seguridad publica en las calles del país, en caso de ganar las elecciones por la Presidencia de la República.

“El ejército tiene que salir en el 2028, eso está previsto en el transitorio de la Ley de la Guardia Nacional. La Constitución dice claramente cómo debe participar el ejército: de manera extraordinaria y temporal, hay que respetar la Constitución y formar policías, no hemos formado policías”, señaló en entrevista a El Diario.

Dijo que, durante su gobierno, el ejército operará solamente en áreas de inteligencia y, en cambio, fortalecer a los policías en los estados. “En una primera etapa no lo puedes sacar (al ejército), pero hay una fecha límite al 2028. Qué tenemos que hacer que no hizo este gobierno: fortalecer a las policías “, insistió la aspirante.

‘Figura del ejército está desgastada’

Dijo que la figura del ejército esta desgastada, luego de realizar patrullajes de seguridad desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se declaró la “guerra contra el narcotráfico”.

“Tiene que haber policías que funcionen y no se ha hecho. Se intentó hacer con Calderón, con Peña y llegó el presidente y se deshizo, yo por eso no pienso quitar la Guardia Nacional tampoco, sino fortalecerla y el ejército sí tiene labores de inteligencia importantes que hacer para desmantelar a bandas de criminales, esa es su mayor capacidad. Qué solución hace el patrullaje del ejército, ninguno, porque el ejército no está haciendo labores de investigación, creo que lo que no estamos haciendo es desmantelar bandas de criminales”, sostuvo.

‘Vamos a ganar Chihuahua’

Por otro lado Gálvez consideró que la coalición opositora ganará Chihuahua el 2 de junio próximo.

“Estoy segura que vamos a ganar Chihuahua. El presidente abandonó a Chihuahua a su suerte, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de migración. Abandona a Chihuahua, incluso al alcalde al no darle recursos para dar atención a los migrantes. La gente ve ese abandono del presidente”, aseguró.

Comentó incluso contar con estadísticas que demuestran que le daría la voltereta a Morena en la jornada electoral, contrario a las cifras observadas en encuestas nacionales.

“Las propias encuestas hablan de que aquí hay un voto arrepentido por Morena. Podríamos decir que el 40 por ciento en el estado y hay un voto switch que está tomando la decisión, ese voto todavía no se decide, el 20 por ciento”, dijo.

Gálvez estimó que, sobre todo, la última semana antes de la jornada electoral, el electorado se decidirá por la alternativa PAN–PRI–PRD.

“Creo que el problema es que la gente no está diciendo por quién va a votar, pero hay mucho enojo en el país”, dijo, “la gente sabe que está inseguro, que no hay medicinas, la gente sabe que ha habido una corrupción desmedida y la gente toma decisiones en la última semana ya para la elección, mucha gente no ha decidido. Hay que ver si ese enojo se saca en las urnas. Con el 62 por ciento del padrón, ganamos”, apuntó.

Visita la frontera

La aspirante por la colación opositora visitó esta frontera en gira de campaña ayer, luego de haber arrancado aquí su precampaña en noviembre del año pasado. En su primer evento participó en una reunión con al menos 500 trabajadores del sector maquilador y luego tuvo un mitin en el Gimnasio Universitario, con la asistencia de cientos de simpatizantes. Hoy estará en la ciudad de Camargo para encabezar eventos masivos con militantes de la región.

“En Chihuahua hay una parte muy clara que se inclina por el panismo, siento que en Juárez la gente empieza a subir el ánimo. Juárez sí vota, sí sale a participar, siento que en Juárez (la elección) va a estar más reñida que lo que estuvo en el 2021 justo por el abandono del gobierno en Juárez. No hay agua, la inseguridad crece todos los días y la falta de inversión”, explicó.

Gálvez consideró que, durante el mandato de López Obrador, Morena perdió su oportunidad para mostrar que representaba una opción de gobernar distinta a los regímenes anteriores.

“La gente me dice que están muy enojadas con la corrupción porque esperaban algo distinto. Prometieron barrer la corrupción desde arriba para abajo, pero cuando llegaron y vieron el presupuesto, con lo único que han barrido es con el dinero”, señaló.

Cuestiona al alcalde

Incluso cuestionó al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, al asegurar que es la figura central en temas de corrupción en la ciudad, pese a que en los dos eventos que sostuvo en la ciudad ayer le ofreció ser su aliada.

“Era su oportunidad y qué es lo que hace: comprarse una casota, una ‘camionetota’, robarse dinero con los útiles escolares. Por qué no ser un buen alcalde. La gente nos dice que están muy enojadas con la corrupción del alcalde”, dijo.

“¿Qué necesita Juárez? Amor, seguridad y pavimento y eso lo podemos hacer. Tres cruces fronterizos para mejorar el comercio exterior, pueden ayudar muchísimo y meter orden en la migración. Aquí llega mucha migración producto del tráfico de personas. Muchísimas personas son traídas desde Guatemala por personas que las usan como mercancías y ahí sí le voy a meter mano dura a estas bandas de criminales que trafican con personas”, adelantó.