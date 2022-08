Denuncian en redes mal estado del lago en Parque Central; veterinario lo niega

Ciudad Juárez— Ciudadanos han denunciado a través de redes sociales el mal estado del lago que se encuentra en las instalaciones del Parque Central Poniente, lugar en donde comúnmente se encuentran los patos.

Además han mostrado preocupación por las condiciones en las que se encuentran dichas especies que tienen una pigmentación verde en el plumaje.

“El lago artificial que está en el parque no se puede secar, ahorita el lago está perfectamente sin ningún problema, eso a mí me extraña porque no hay ningún problema ni con los patos, además no tenemos una relación del número de patos porque pueden migrar, son semi migratorios y ellos tienen la opción de poderse ir y regresar”, dijo Mario Alberto de León Álvarez, médico veterinario del Parque Central.

Además el especialista indicó que el pigmento verde que tienen los patos en el plumaje es musgo del agua que no es dañino.