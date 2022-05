Deben médicos equilibrar ingresos ante condiciones laborales en sector público

Ante las condiciones laborales que enfrentan en el sector público, los profesionales de la medicina deben equilibrar sus ingresos con horas extra o con trabajos en el sector particular. El Colegio Médico señaló que los galenos se ven forzados a tener dos o más trabajos y en su mayoría aceptan los ofrecimientos en las instituciones, que no siempre son muy buenos, para poder contar con un salario de base.

Mientras que los sueldos al mes de médicos generales del sector estatal van de 15 a 22 mil pesos, los de profesionales particulares oscilan cantidades superiores, apuntó el gremio. Aseveró que los letrados en medicina aceptan las condiciones en el sector público ya que éstas les ofrecen un salario base e incluso horarios flexibles.

PUBLICIDAD

“Ganan más que un médico de institución. Lo que pasa es que los médicos de institución aceptan las condiciones laborales porque son seguras en su sueldo y tienen oportunidades también de hacer guardias (extras) o tener un consultorio en la tarde o en la mañana. La mayoría tiene dos o tres sueldos y eso les permite equilibrar ingresos”, expuso Lorenzo Soberanes, secretario del CM.

Aseveró que el Gobierno tiene falsedad en la información, porque tiene especialistas en doble nómina. Es decir, los tienen con sueldos de médicos generales y les hacen compensaciones a los especialistas, pero muchos no tienen base, de tal manera que nunca desarrollan prestaciones ni nada.

“Muchas veces van nada más por la prestación y están el tiempo suficiente para acceder a una pensión”, manifestó.

Soberanes Maya externó que la labor del Gobierno debe ser, para mantener vivo al sector salud, apostar por mejores salarios para los que laboran en los hospitales o demás áreas relacionadas con el bienestar. Asimismo, sentenció que la Federación debe concentrarse en abrir plazas en sitios donde pueda garantizar la salud de los profesionales.

“Realmente, no es un tema sencillo de abordar, pero aquí el problema más notable es la falta de justicia laboral en el área de la salud. Hay un gran problema, también no hay capacidad de enseñanza en el sector salud. Es complejo el problema, no es sencillo”, puntualizó y exhortó a las autoridades, tanto estatales como federales, a mejorar las oportunidades en el sector público.