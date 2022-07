Deben juarenses más de 3mmdp a la JMAS

Ciudad Juárez.- Entre domicilios, comercios y dependencias públicas, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) tiene una cartera vencida de más de 3 mil millones de pesos, por lo que se llevará a juicio para proceso de embargo a 200 consumidores que incluso han dejado de pagar por más de dos décadas, señaló el director ejecutivo de la descentralizada, Sergio Nevárez.

“Son gente que tiene muchos años que no paga el líquido, que lo sigue consumiendo, y nosotros hemos procedido al proceso de embargo del bien para garantizarle al organismo el adeudo. Yo creo que es justo que los que pagan el agua merecen respeto y hay gente que simplemente dice “no, no la voy a pagar”, entonces, tenemos las facultades”, dijo Nevárez.

Únicamente de consumo domiciliario se adeudan cerca de 700 millones de pesos, se trata de viviendas ubicadas en diversos sectores de la ciudad, principalmente en la zona Centro, quienes registran carteras vencidas por la falta de pago de hasta durante 25 años, pero también se encuentran negocios que han acumulado millones de pesos de consumo, señaló.

Explicó que la JMAS ha tratado de establecer negociaciones con los deudores, pero ante la falta de respuesta ha recurrido a la vía legal para exigir el pago a quienes con el paso del tiempo han acumulado deudas millonarias, por lo que hasta el momento se ha llevado a juicio a seis consumidores, entre ellos a tres comercios, y próximamente procederá con 20 más.

“En respecto a la gente, al organismo, a la situación actual del agua necesitamos actuar en consecuencia (…) Nosotros no hacemos distinciones, a quien debe el agua y no quiere pagar por ese vamos, sea quien sea”, dijo Nevárez, quien señaló que no resulta admisible que mientras la ciudadanía hace el esfuerzo de pagar existen negocios que se crees intocables.