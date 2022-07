Pierden horas para realizar trámite en la JMAS

Ciudad Juárez.— Usuarios que acuden a realizar convenios de pago o aclaraciones en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) se quejaron de que tienen que realizar filas de varias horas en el exterior de las instalaciones después de tomar el curso que se les exige, y pese a que entre ellos hay muchos adultos mayores, no les dan preferencia y permanecen mucho tiempo parados bajo el sol.

Ricardo Juárez, de 72 años de edad, es una de las personas que permanecían ayer bajo una lona en un confinamiento de personas en el exterior de la sucursal del eje vial Juan Gabriel.

“Tenemos como una hora y media, vengo a pedir información para ver lo de una aclaración porque me suspendieron el servicio y está pagado el recibo del agua, es una confusión, pero no nos pasan porque para todo tiene uno que agarrar fila y una simple pregunta que pueden contestar en un minuto o dos, no tienen tiempo para atendernos, no hay un letrero en el que cual diga ‘cierta persona viene a este trámite’ porque todos venimos a un trámite diferente y la espera es la misma para todos”, mencionó.

Entre los usuarios que se encontraban ayer en la fila para convenio de pago hubo quienes aseguraron haber llegado desde las 8:00 de la mañana, pero a pesar de que eran las 12:40 de la tarde, aún no los pasaban a las cajas.

Beatriz González, otra de las quejosas, explicó que para el convenio la JMAS les exige tomar un curso de cultura del agua, el cual tiene una duración de una hora y media, pero a pesar de que les habían mencionado que posteriormente los pasarían inmediatamente a pagar a la caja, los mandan afuera a la fila, que dura horas y que incluso, en su caso, es la segunda vez que acude debido a que un día anterior tuvo que retirarse al no poder esperar más horas en el lugar.

“Venimos desde las 8:00 y 9:00 de la mañana a hacer los cursos para hacernos un descuento y muchos tienen de dos a tres días viniendo aquí a la JMAS, así como yo, y todavía no nos pasan y ya son las 12:30, nos dijeron que nos iban a pasar directo a caja y no han respetado eso y aquí nos tienen, somos más de 50 personas y no nos han pasado a nadie, sólo nos tienen detenidos aquí”, comentó.

María de Lourdes, de 68 años de edad, también realizaba la fila sostenida de su bastón, ya que dijo que tiene problemas en las rodillas.

“Es una falta de respeto para el adulto mayor porque nosotros estamos dispuestos a venir y hacer convenio para pagar, yo soy pensionada y es lo único que recibo, mi pensión, y de ahí tengo que pagar, yo no estoy negándome a pagar pero que no nos tengan aquí tanto tiempo”, mencionó.

Daniel Valles, vocero la JMAS, dijo ayer que en el interior de las instalaciones hay asientos exclusivos para adultos mayores, quienes son llamados en grupos de cinco; sin embargo, fue cuestionado sobre el porqué el personal no les dio esa indicación y los envió a la fila.

El funcionario mencionó que faltó una indicación adecuada y aseguró que a partir de hoy, las personas que acudan al curso de cultura del agua serán pasadas a pagar de manera directa.