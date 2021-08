De nuevo, crisis en PASA

El servicio de recolección de basura domiciliaria se suspendió ayer por cinco horas en la ruta uno debido a la manifestación de un grupo de empleados de PASA, que demandan más camiones para trabajar y que se respeten sus prestaciones laborales.

“Pedimos que se cumplan varias cosas dentro de la empresa; los camiones ahí están viendo lo deplorable que están, no hay un servicio digno en Juárez”, mencionó Miguel Pacheco, representante de los empleados inconformes.

Dijo que las unidades se encuentran en malas condiciones porque ahora trabajan dobles turnos y no se dan abasto para repararlas.

Los manifestantes detuvieron la salida de las unidades recolectoras desde las 5 de la mañana hasta unos minutos antes de las 10 de la mañana, luego de que acordaron con los directivos de la empresa revisar su pliego petitorio.

El gerente general de Promotora Ambiental de la Laguna (PASA), Héctor Zamora, adelantó que para septiembre llegarán 20 unidades nuevas que renovarán la flotilla.

El administrador de la Ciudad, Víctor Manuel Ortega Aguilar, y el director de Servicios Públicos, Daniel Pando Morales, acudieron a las oficinas de la compañía de la carretera Panamericana para tratar de mediar entre las dos partes y no afectar el servicio, pero los camiones ya había empezado a salir a la recolección cuando ellos arribaron.

Los inconformes denunciaron que a los empleados no les dan uniformes ni equipo para poder trabajar sin riesgos sanitarios, no tienen caretas ni guantes y que la empresa cambió de razón social y no les quiere respetar su antigüedad.

El grupo de unos 40 empleados acordó con los directivos analizar sus peticiones a partir de mañana miércoles, y por ello fue que se reanudó el servicio.

“Creo que hemos llegado a un buen arreglo el día de hoy; tendremos reuniones subsecuentes, el próximo miércoles empezamos con la primera para ver el tema del cumplimiento de las solicitudes que hicieron”, indicó el gerente general de PASA.

Zamora dijo que uno de los puntos más importantes que reclamaron los empleados operativos fue el cambio de unidades, lo cual se externó al corporativo.

Aseguró que son varios factores los que influyen en la afectación del servicio, como las unidades, las obras en proceso en avenidas y el incumplimiento del personal.

“Nuestras unidades ya tienen un ciclo de vida cumplido, estamos haciendo el exceso de trabajo en horas con las mismas”, aseguró.

Explicó que los retrasos también se deben a las obras en la ciudad, lo que ha generado más tráfico y los recolectores tardan varias horas en regresar al relleno sanitario.

La empresa cuenta con 60 camiones. Zamora dijo que 20 serán renovados y deberán estar en la ciudad a mediados o finales de septiembre. Sobre las prestaciones de los empleados, aseguró que todos tienen seguridad social.

Expuso que de los 608 trabajadores que tiene la empresa, sólo un grupo estuvo inconforme, pero una hora después del inicio del paro llegaron a buen término.

El administrador de la Ciudad indicó que la intención es garantizar el servicio a largo plazo, “que no va a volver a suscitarse una situación de este tipo ni en esta administración ni en la administración entrante”.

Ortega dijo que previendo que el paro durara más tiempo ya se tenía un plan B, que era trabajar con vehículos del Municipio para recoger la basura domiciliaria en la ruta uno, donde el servicio se brinda los lunes, miércoles y viernes.

“Nosotros al final del día, como principales interesados del tema necesitamos garantizar que los acuerdos a los que se haya llegado, pues se cumplan para no volver a poner en riesgo la recolección de basura de la ciudad”, expuso el funcionario.

Aseguró que tanto él como el director de Servicios Públicos se cercioraron de que la empresa tiene uniformes y guantes, y de que los empleados están dados de alta ante el IMSS.

Las denuncias de las fallas en el servicio de recolección de basura se registran en mayor o menor cantidad desde mediados del 2019, cuando se aumentó la frecuencia del servicio a tres días a la semana y en dos turnos. Desde el 2014 hasta ese año en algunas colonias la basura se levantaba dos días a la semana.

Promotora Ambiental de la Laguna inició operaciones como concesionaria del servicio en el 2006, y su contrato vence en el 2023.

Los recorridos se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en el oriente de la ciudad o zona uno, y los martes, jueves y sábados en el poniente, o zona dos.

