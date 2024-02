Darán a conocer hoy resultados de encuesta por presidencia de Juárez

Chihuahua.– Este lunes a las 18:00 horas, los cuatro aspirantes para encabezar la candidatura del Frente Amplio por México por la presidencia municipal de Ciudad Juárez, sostendrán una reunión con los liderazgos de los partidos y de los grupos de la sociedad civil, para conocer los resultados del ejercicio estadístico para definirla.

El presidente del PRI Estatal, Alejandro Domínguez, confirmó la reunión en donde estarán presentes los panistas Rogelio Loya y René Mendoza, así como los priistas José Luis Canales de la Vega y Enrique Serrano, con el fin de darles a conocer los resultados que anunciarán a la opinión pública mañana martes.

El dirigente estatal detalló que la empresa Ergo Wolfen realizó una encuesta abierta, un ejercicio con grupos de enfoque y una consulta a 300 liderazgos sociales de Juárez a través de una batería de preguntas bajo un punto de vista técnico.

Indicó que la empresa es local y tiene una gran trayectoria de confiabilidad, pues ha trabajado en varios estados de la república con empresas y gobiernos y su selección se puso a consideración de los participantes en el proceso.

Las campañas locales iniciarán el 25 de abril y concluirán el 29 de mayo, y a más de un mes, dijo que organizarán foros para recoger impresiones de la ciudadanía con el fin de construir una visión adecuada a los intereses comunes de la ciudadanía.

“Se tiene que trabajar de manera interna porque no podemos hacer actos de campaña para no violentar la ley, se tiene que acudir a foros para compartir la visión que se tiene de Ciudad Juárez y del estado, eso no está prohibido. Vamos a respetar la ley, no vamos a pedir el voto, el objetivo es que la gente escuche ideas y comparta opiniones de cómo debemos conducir al estado de Chihuahua y la frontera”, concluyó.