Dan prisión preventiva a presunto violador de mujer con discapacidad

Ciudad Juárez— El Ministerio Público acusó ante un Juez de Control a Paulo C. C., de la comisión del delito de violación agravada, cometida en perjuicio de una mujer con discapacidad intelectual, por lo que permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Mediante un comunicado de prensa, la institución informó que los hechos se registraron el 22 de agosto del año 2021, en un domicilio de la colonia Nueva Dublan, del municipio de Nuevo Casas Grandes, cuando el agresor presuntamente aprovechó la vulnerabilidad de la víctima de 19 años para cometer el ataque sexual.

Derivado de la investigación, la autoridad judicial otorgó una orden de aprehensión que fue cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Paulo C. C., quedó a disposición de un Juez de Control, autoridad que fijó para el próximo lunes 10 de enero la continuación de la audiencia inicial para la vinculación o no a proceso.