Aumentan 37% quejas vs bancos

Ciudad Juárez— Las quejas interpuestas por los chihuahuenses ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) han aumentado 37.3 por ciento en 2021 con respecto a 2020, al pasar de 5 mil 251 a 7 mil 209.

Sin embargo, señaló el organismo descentralizado, aún se encuentran 34 por ciento por debajo de las registradas en 2019.

La mayor cantidad de quejas han sido interpuestas en las ciudades de Chihuahua y Juárez, y el principal motivo, con un 58 por ciento, son referentes a la banca múltiple, seguido del 13 por ciento contra las aseguradoras y el 29 por ciento restante a otros sectores.

“Si bien todavía una gran parte de los usuarios continúan asistiendo a las oficinas de la Condusef a tratar su asunto, un poco más del 34 por ciento de los chihuahuenses ya lo hacen vía remota, con lo que se ahorran tiempo y costos de traslado”, destacó sobre los servicios ofrecidos a través de su página https://www.condusef.gob.mx/.

Con motivo de las medidas de sana distancia y cuidado de la salud establecidas por las autoridades sanitarias, derivado de la pandemia por SARS-CoV-2, las asesorías otorgadas aún no alcanzan los niveles que se brindaban en 2019, ya que se encuentran 66 por ciento por debajo, y de enero a septiembre de 2021 fueron iguales al mismo período de 2020, al pasar de 16 mil 895 en 2020 a 16 mil 820 en 2021.

En materia de asesorías, destaca el incremento de usuarios que solicitaron conocer si son beneficiarios de un seguro de vida que alguno de sus familiares hubiera dejado a su nombre, situación asociada fundamentalmente a la pandemia.

Mientras que entre enero y septiembre de 2020 se asesoró a 72 personas en este tema, para el mismo período de 2021 la cifra aumentó a 144, es decir, 100 por ciento.

Las principales causas por las cuales se reclamó fueron las relacionadas con los despachos de cobranza, las transferencias electrónicas no reconocidas y los consumos no reconocidos, que en conjunto representaron el 29 por ciento del total de las reclamaciones presentadas en la entidad.

La Condusef ha identificado causas de reclamo que están relacionadas con un posible fraude, principalmente en el sector bancario. En el estado de Chihuahua, del total de las reclamaciones presentadas en contra de los bancos, el 44 por ciento estuvieron relacionadas con un posible fraude, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos, destacó.

La Condusef también subrayó el incremento de consumos no reconocidos y la disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, por lo que “es muy importante que los usuarios no den información por teléfono (muchas veces a través de llamadas realizadas supuestamente de su banco), no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no iniciaron ellos mismos algún tipo de consulta”, alertó.

hmartinez@redaccion.diario.com.mx