Crean ‘manual del buen vecino’

Luis Carlos Cano C. / Luz del Carmen Sosa / El Diario

Ciudad Juárez— La convocatoria, lanzada por Erika hacia las integrantes de un grupo privado de mujeres en la red social Facebook, descubre las principales problemáticas a las que ellas se enfrentan día con día en sus colonias o fraccionamientos. Situaciones cotidianas causantes de molestias pasajeras hasta la amenaza de un serio conflicto vecinal.

El hartazgo del momento la motivó a crear lo que llamó “un manual del buen vecino”

“Yo empiezo: No obstruirás las cocheras de tus vecinos”, propuso.

En cuestión de horas cientos de mujeres propusieron “cuidar que las mascotas no defecaran en jardín ajeno”, “no escuchar música a volumen alto por la noche”, “evitar hacer fiestas ruidosas” y otras situaciones que ocasionaron que la molestia creciera exponencialmente durante el confinamiento a causa del Covid-19.

Otras propuestas recurrentes fueron respetar las áreas de estacionamiento, no desperdiciar agua al barrer banquetas o lavar autos, pagar a tiempo las cuotas de mantenimiento del fraccionamiento y también no robarse el dinero de esas cuotas, así como evitar “sacar la basura a la calle cuando PASA no pasa”.

También que los vehículos como tractores o camiones de transporte público no se estacionen en zonas habitacionales y que los vecinos eviten crear talleres mecánicos en sus cocheras y deban estacionar los autos de los clientes en plena vía pública.

La mayoría de esas propuestas para el “manual del buen vecino”, están consideradas dentro del Reglamento de Policía y Buen Gobierno, sin embargo, es común que los ciudadanos ignoren la normatividad que marca precisamente los derechos y las responsabilidades de la persona para vivir en armonía.

Resurgen conflictos en el confinamiento

Para Marisol Borrego, titular del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) del Poder Judicial del Estado, el confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19 ocasiona el resurgimiento de conflictos de convivencia entre los juarenses.

“Hay algunos otros conflictos no fuertes entre vecinos como son los casos de mordeduras de perro, temas de colindancia de inmuebles y se busca llegar a la conciliación sin que se llegue a un problema mayor”, precisó.

Son casos de relación entre los colindantes, como son situaciones de alguna barda o una canaleta para que no afecte el agua de una casa a otra, o cuando alguno de los vecinos riega en su vivienda y afecta al otro al remojarse la barda, indicó.

Y precisamente por la pandemia, el IJA optó por adaptarse a la nueva normalidad y modificó los mecanismos de atención al ciudadano, logrando solucionar conflictos con una mediación en línea o a distancia.

Refiere que inicialmente las personas sintieron temor al momento de recibir la llamada del tribunal para abordar el problema y mediante la conciliación llegar a un acuerdo entre las dos partes en conflicto.

“A veces porque se asustan y en otras ocasiones lo dudan, pero se hace una labor de convencimiento de que es personal de la oficina y se les busca en su casa para resolver el conflicto”, detalló.

La titular del Instituto de Justicia Alternativa destacó que la atención virtual o telefónica va en aumento, así como el número de personas que acceden a la mediación con quien tienen algún problema vecinal.

Borrego expuso que el IJA tiene, además, injerencia en los temas familiares, otro conflicto derivado de permanecer en casa ante la pandemia.

“Han resurgido conflictos sencillos de convivencia entre los miembros de la familia, en especial las parejas, ante lo cual se siguen atendiendo esos asuntos para que las personas definan una mediación o de lo contrario, proceder al divorcio”, precisó.

Planteó que para que las personas puedan vivir el confinamiento lo más amigable y pacífico posible, se les hace ver que el conflicto no es malo y que es una oportunidad de evolucionar en relaciones interpersonales, pues hay ocasiones que los problemas surgen hasta por un mensaje en Internet y hay que aclarar cada una de esas situaciones.

Falta de dinero, también acarrea problemas

Otro problema que se ha gestado a causa de la pandemia es la pérdida de empleos y que deriva en conflictos catalogados como civiles que son atendidos por el tribunal.

“Se relacionan principalmente con préstamos económicos entre las personas y que por la falta de salario o ingreso constante no se alcanzan a cubrir, situaciones para las cuales se llega a un arreglo”, explicó Borrego.

En lo que va de la contingencia se han registrado en esta instancia 93 casos, todos por cuestiones civiles, ya que se dan situaciones que cuando la gente estaba en una situación con cierta estabilidad económica, obtuvieron algún préstamo con otra persona, pero ante la pandemia del coronavirus, se quedaron sin trabajo y todo se ha complicado para pagar esa deuda, por lo que surgen los conflictos, explicó.

Se trata de asuntos entre particulares, no es con casas comerciales o alguna empresa, por eso al intervenir el personal del Tribunal de Justicia Alternativa, buscamos el acuerdo entre las partes, entre ello refinanciar la deuda, que el acreedor le dé un tiempo para pagar a quien le debe y esto es lo que se está haciendo, expuso.

Los autos, otro problema

Durante el confinamiento la Coordinación General Seguridad Vial ha intervenido como mediador entre vecinos que tienen problemas por los cajones de estacionamiento.

José Sánchez, vocero de Seguridad Vial, explicó que ya existía el programa “Vigilante Vial”, creado para fomentar la proximidad de la dependencia con la comunidad y atender las exigencias surgidas en materia vial.

Y al ser decretada la emergencia sanitaria el pasado 23 de marzo, las solicitudes de intervención han aumentado en las colonias y fraccionamientos de la ciudad.

“La mecánica es que mediante un mensaje de WhatsApp los ciudadanos envían su reporte con evidencia fotográfica o de video y con la ubicación de donde se genera el conflicto, después se hace entrega al comandante que corresponda el distrito y se atiende en un lapso no mayor de 72 horas”, explicó el portavoz.

Mencionó que en la mayoría de los casos se atienden de forma inmediata y se le da respuesta al ciudadano que puede darle seguimiento a su reporte.

Sólo en el presente año han atendido un total de 6 mil 800 quejas relacionadas a vehículos mal estacionados, en sentido contrario, sobre la banqueta, invadiendo las cocheras o en cajones exclusivos para personas con discapacidad.

En los últimos meses los ciudadanos han reportado también vehículos chatarra o utilizados para su comercialización de autopartes que obstruyen la vía pública, añadió Sánchez.

“Como complemento existe el programa para el Respeto del Derecho de Vía en el que oficiales de Seguridad Vial generan advertencias a los propietarios de vehículos y se da un plazo para proceder a la reubicación de los vehículos o de lo contrario se imponen las sanciones correspondientes”, advirtió.

Este es un programa con indicadores preventivos que busca generar conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de brindar mayor movilidad y seguridad a conductores y peatones, con la incorporación de un vínculo de confianza, de proximidad de la ciudadanía a una institución policial, resumió.

¿Qué es la mediación en línea o a distancia?

Es un proceso en el que, sin necesidad de salir de casa, utilizando un teléfono inteligente o una computadora con acceso a Internet, dos o más personas pueden resolver un conflicto con el apoyo de un tercero imparcial llamado facilitador.

¿Buscas ayuda?

Los juarenses que tengan algún problema con sus vecinos deben llamar al teléfono 629-3300 extensiones 56178 y 56179 o bien entrar a la página de Facebook con el nombre de Instituto de Justicia Alternativa. Ahí aparece la liga para contactar al personal y el enlace para interponer la queja virtual http://bit.ly/IJA-CHIHUAHUA.

Para quejas relacionadas con Seguridad Vial el teléfono es el 656-183-3143.