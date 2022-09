Convocan a participar por plazas del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) convocó a la ciudadanía a participar en el Concurso Público 2022-2023 de Ingreso para ocupar en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional en el estado de Chihuahua.

La convocatoria se dirige a mujeres y hombres con vocación de servicio público y deseos de participar en las actividades relacionadas a la organización y desarrollo de los procesos electorales para contribuir al desarrollo de la vida democrática en México, informó el organismo ayer en un comunicado.

El registro e inscripción de las personas aspirantes se realizará el 11 al 18 de septiembre mediante la página de internet https://laboraspen.ine.

mx/, la cual estará a disposición del público para realizar su postulación y en los días siguientes confirmar su participación en la aplicación del examen de conocimientos que se efectuará el próximo 29 de octubre.

Se informó que son 194 vacantes por ocupar en las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, Registro Federal de Electores, Prerrogativas y Partidos Políticos, así como en la Unidad Técnica de Fiscalización y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral.

Otras plazas tienen adscripción en 37 Juntas Locales Ejecutivas y 78 Juntas Distritales Ejecutivas en varias entidades, incluido el estado de Chihuahua. Los interesados concursarán por la plaza de un cargo determinado y no por una adscripción específica.

La convocatoria y las bases de participación, el perfil de los cargos, las adscripciones, además de la normatividad aprobada para la realización del concurso público por parte del Consejo General del INE, pueden revisarse en la página de internet

Los requisitos generales para participar son tener ciudadanía mexicana y estar en pleno goce de los derechos político-electorales y civiles, aparecer en el Registro Federal de Electores y tener vigente la credencial para votar, no militar en algún partido político y no ser o haber sido registrado candidato o candidata a cargo de elección popular en los últimos tres años anteriores a la designación como funcionaria o funcionario electoral.

Asimismo, se solicita no ser o haber sido integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal de un partido político en los tres años inmediatos anteriores a la designación, no estar inhabilitado para ocupar cargo o puesto público federal, estatal o municipal, no haber sido condenado por delito alguno, salvo con carácter culposo; acreditar que se tiene título o cédula profesional y tener los conocimientos y la experiencia profesional para el desempeño de las funciones.

Cualquier duda, aclaración o consulta sobre el contenido de la convocatoria o la normativa aplicable se atenderá mediante el correo electrónico

o en el número telefónico (55) 5628-4200, extensiones 373014, 373146, 372594, 373304 y 373302.