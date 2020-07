Contagia falta de insumos a 26 ‘héroes’

El Diario de Juárez / Protesta de enfermeros el pasado 15 de abril

Ciudad Juárez— A casi tres meses de que médicos y trabajadores de enfermería del Hospital 35 del Seguro Social urgieran a gritos insumos suficientes para hacer frente a la pandemia, un brote de Covid-19 se oficializó en ese nosocomio ayer, con 26 contagios y 6 decesos.

El riesgo se advirtió desde el pasado 15 de abril, hace 84 días, cuando servidores de Salud se apostaron en el patio frontal para demandar equipo similar al del Hospital 66 del IMSS, que atiende a pacientes Covid, sin embargo las autoridades les arguyeron que no corrían el mismo riesgo dando atención a sospechosos y no confirmados.

Respecto a aquel hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social se limitó a informar que se le dio atención a las exigencias de su personal y que éstas, desglosadas en una mesa de trabajo, estarían cubiertas.

La situación no fue así, de acuerdo con el personal. “Sólo nos dieron atole con el dedo. El director nos mandó con el jefe de abastecimiento para que hiciera una lista de lo que estábamos pidiendo y lo que nos hacía falta para desempeñar nuestro trabajo adecuadamente. Se dijo que en el transcurso de ese día (miércoles) se harían los arreglos necesarios para que no hiciera falta y en la misma noche del miércoles fuimos a laborar y no se había hecho absolutamente nada”, detallaron.

Sobre los riesgos de atender sospechosos, señalaron que los pacientes llegan al inmueble sin síntomas, pero una vez que se hospitalizan por cualquier otro padecimiento muestran indicios claros del virus, convirtiéndose en contagiosos y en un riesgo para el personal y demás enfermos del hospital, que atiende a sospechosos Covid y con enfermedades comunes y recibe 50 personas en promedio al día en Triage Respiratorio, donde revisan y clasifican condiciones clínicas.

“Hubo varios compañeros infectados, el problema es que siguen llegando pacientes por otros padecimientos y estando hospitalizados inician con síntomas. Ahora la gente piensa que ahí se contagia y no, el período de incubación es de 7 a 10 días y después de ese tiempo es cuando inician con los síntomas, pero la gente desconoce eso y piensa que como estando hospitalizado inicia con los síntomas ahí lo contrajo y no es así”, dijo personal del nosocomio, que solicitó la reserva de su identidad.

Los entrevistados destacaron que el brote que fue oficializado ayer por la Secretaría de Salud estatal se detectó desde la semana pasada, sin embargo, la dependencia lo informó apenas ayer, ya que estableció como día asignado el miércoles para publicar información referente a los brotes de Covid.

Con este caso suman 46 los brotes de Covid-19 detectados en la entidad oficialmente. De éstos, definidos como dos o más contagios relacionados en un espacio determinado, se han documentado 524 contagios con 45 finados. El número de pacientes recuperados no fue facilitado.