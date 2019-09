‘Conflicto en Congreso cancelaría la sesión en Juárez’

Ciudad Juárez— Luego que el año pasado se decretó que el Congreso estatal sesionaría en Juárez el último jueves de cada mes, los problemas en el Legislativo de la instalación de la Mesa Directiva para este período ordinario de sesiones podrían provocar que no se celebre durante este mes, consideró el vicepresidente del Legislativo local, Omar Bazán Flores.

“Las condiciones de no tener claridad en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y lo que ha sucedido dentro del Congreso podría afectar la celebración de esa sesión en Juárez la próxima semana”, apuntó.

El diputado priista aseguró que aunque no existe ningún comunicado para que la sesión no se realice en Juárez el próximo jueves, “en realidad lo que sucede es que no se ha previsto en los planteamientos de las fracciones”, dijo.

Este año Juárez se convirtió en el primer municipio de la entidad donde se celebran sesiones ordinarias de manera itinerante. Durante el pasado período de sesiones se llevaron a cabo tres: la primera el 28 de marzo y otras dos el 25 y 26 de abril.

“Ojalá se dé (la celebración de la sesión ordinaria) y no se evite el acuerdo de llevar el Congreso a Juárez”, agregó el legislador.

A través del decreto LXVI/RFDEC/0348/2019 II P.O., dictaminado en mayo pasado, se declaró como Recinto Oficial a Juárez para sesionar, por lo menos, una vez al mes, dentro de los períodos ordinarios de sesiones, el día que la Junta de Coordinación Política lo determine. En este caso se acordó celebrar una sesión ordinaria el último jueves de cada mes.

Anteriormente se han llevado reuniones legislativas a petición expresa o por algún motivo en específico. Por ejemplo, la sesión solemne del Congreso se realiza una vez al año en noviembre en Cuchillo Parado en el municipio de Coyame con el fin de conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.

En Juárez se trata de sesiones ordinarias en las que se presentan iniciativas, aprobación de dictámenes y otros debates legislativos, como ocurre en el pleno en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con información de la Secretaría Administrativa y de la Unidad de Transparencia del Congreso local, las tres sesiones ordinarias que se celebraron en marzo y abril tuvieron un costo de un millón 178 mil 400 pesos.