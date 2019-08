‘Tienen el gobierno y pretenden el partido’

Ciudad Juárez— La estructura del Gobierno federal en el estado de Chihuahua pretende apoderarse de la elección interna del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que se prepara para renovar su dirigencia estatal y nacional, señaló Martín Chaparro Payán, presidente del Comité Directivo Estatal.

A pregunta expresa sobre las críticas del sector empresarial a la actuación del delegado federal en el estado, Juan Carlos Loera De la Rosa, en temas como la zona franca y migración, consideró que esto se debe a que los servidores públicos deberían encargarse de su función y no inmiscuirse en el partido. “Ya tienen el gobierno y quieren ahora tener el partido”, criticó.

“Hay compañeros que no les cae el 20 de que no deberían andar metidos en otras dinámicas, la responsabilidad de los compañeros que están en el Gobierno federal, única y exclusivamente es hacer que la 4T realmente llegue hasta la ciudadanía”, dijo

“No se trata de que los servidores de la nación y sus coordinadores anden metidos en el proceso electoral interno, ahorita tenemos ese problema. Yo tengo el informe de muchísima gente que anda metida, de los que trabajan en el gobierno que andan metidos en impulsar consejeros al interior del partido porque ya tienen el Gobierno y quieren ahora tener el partido”, añadió.

Dijo que esta problemática podría afectar la decisión que tomen los chihuahuenses en futuras elecciones.

“Yo debo reconocer que sí tenemos una falla ahí, no solamente con los migrantes, no solamente con los empresarios, la tenemos con el grupo étnico de los tarahumaras, los cuatro grupos étnicos que tenemos en el país no han sido atendidos a cabalidad, tenemos el problema también con el campo, las manifestaciones que se han dado no son gratuitas, es la manifestación de que no han sido atendidos como les dijimos, yo digo que si nuestros compañeros se avocaran a hacer 100 por ciento el encargo que se les dio, pues no estaríamos viendo estas fallas”, resaltó.

Insistió en que la actuación de los gobiernos en funciones es únicamente la de cumplir a la ciudadanía y dejar de lado el tema político.

“Si los compañeros no asumen la responsabilidad que se les asignó por parte de Andrés Manuel, yo creo que es una traición. Él nos ha indicado perfectamente bien que los que nos quedamos en el partido tenemos que estar forzosamente atendiendo el crecimiento y la organización partidaria y los que se fueron al gobierno deben de dedicarse exclusivamente al gobierno”, insistió.





Problemas del partido a nivel nacional

Dijo que los conflictos que se han dado a conocer en Morena a nivel nacional se deben a que en el partido no se deben privilegiar los intereses personales por encima del interés de la gente y hay quienes aún no tienen esa visión.

“Yo aquí ubico perfectamente bien, por ejemplo, pondríamos el caso que está ahorita sobre la mesa, que es la disputa por la presidencia en el Congreso, en la cámara de Senadores”, mencionó.

Dijo que Ricardo Monreal, para quitarle la presidencia a Martí Batres incluyó a los senadores que no son de Morena y que fueron parte de la colación durante la elección del año pasado.

“Martí Batres representa lo que en la cuarta transformación estamos planteando y a Monreal, lo que se ve de manera inmediata, es que le interesa el poder, le interesa ser candidato a la Presidencia de la República para suceder a Andrés Manuel, él ya está inserto en esa dinámica”, declaró.

En relación a los militantes que no están de acuerdo con la convocatoria que emite el partido con base en el congreso que se realizó el domingo, Chaparro consideró que esto se debe a que, a diferencia de otros partidos, en este no hay quién dé una línea.

Explicó que en el consejo anterior se nombró una comisión para que redactara la convocatoria que de acuerdo con los estatutos del partido la debe publicar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), pero el órgano conformado por los consejeros es superior al CEN y ordenó que se tomara en cuenta a esa comisión para la redacción, sin embargo el CEN no lo hizo y llevó la convocatoria por su propia cuenta, lo cual ocasionó discusiones muy álgidas para determinar cuál de las dos era la que debería prevalecer.

“Cada uno esgrimió sus propios argumentos y prevaleció la razón, al final del día llegamos a un acuerdo que fue acaten esta instrucción, júntense el CEN, la comisión de la Redacción de la convocatoria y la comisión de Honestidad y Justicia como árbitro para que dialoguen y saquemos una sola convocatoria en donde nadie quede excluido”, detalló.





‘Busca Corral candidatos dentro de Morena’

Chaparro señaló además que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, busca tener candidatos dentro de Morena, a través de su buena relación con los representantes del Gobierno federal en este estado.

“Al Gobierno estatal actual lo vemos muy mal, Corral llega con una propuesta de supuestamente cambiar todo lo que Duarte hizo y lo que hizo Corral fue utilizar sólo el discurso, en la práctica está imitando en todo a lo que hizo Duarte”, señaló.

Dijo que el exgobernador César Duarte, en su momento también eligió quienes serían los candidatos de oposición.

“Quiso incidir poniendo candidatos en los demás partidos políticos que él veía con la intensión de tener una oposición ‘a favor’ y no una oposición real, él (Corral) se lleva muy bien con los funcionarios de Gobierno federal nuestros. Está implícito que le urge tener candidaturas en los dos partidos a las que él pueda controlar, de tal forma que es muy obvio lo que están haciendo”, dijo.

Los resultados de una empresa encuestadora que posicionan a Morena en primer lugar para las elecciones estatales de 2021, son uno de los argumentos que hacen que el partido tenga buenas expectativas, sin embargo la decepción que los chihuahuenses tienen del actual Gobierno estatal sería lo que los podría llevar al triunfo, consideró Chaparro.

“Duarte hizo todo para que el PRI perdiera cuando ganó Corral, ahorita le digo que Corral está imitando a Duarte en todo. Lo que está haciendo Corral ahorita es en contra de su partido político”, resaltó.

El líder de Morena dijo que la principal propuesta de su partido a la ciudadanía es fincar los objetivos que han planteado con la Cuarta Transformación.

Al ser cuestionado sobre si la fuerza que tuvo la elección de Andrés Manuel López Obrador en 2018 pudiera alcanzar para 2021, dijo que alcanzará en la medida en que sus compañeros que tienen un encargo en este estado por parte del Gobierno federal cumplan con su función.

“Yo digo que en la medida en que la ciudadanía vea que nuestro actuar es congruente con lo que planteamos al momento en que hicimos nuestra propuesta de gobierno, vamos a poder avanzar”, concluyó.