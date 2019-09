Confiesa isleño asesinato

Ciudad Juárez— Un cubano fue detenido como sospechoso de haber asesinado a un hombre de la misma nacionalidad y declaró ante un Tribunal de Control que cometió el homicidio en defensa, al ser objeto de discriminación por el color de su piel.

Osvel Nápoles Robain, oriundo de la provincia de Camagüey, Cuba, fue detenido al ser considerarlo responsable de un crimen ocurrido el pasado 18 de julio en una casa de la colonia Chaveña en donde perdió la vida Osmani Baldemire Pavón, quien nación en Holguín, Cuba y al parecer es un migrante que venía huyendo de Tapachula, Chiapas por haber participado en el motín registrado en la estación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) Siglo XXI de aquélla localidad.

Ayer en Ciudad Juárez y ante un Tribunal de Control, una agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso dijo que el homicidio de Baldemira sucedió entre las 21:00 y las 22:00 horas en una vecindad ubicada en la calle Espejo casi cruce con Globo de la colonia Chaveña, cuando Nápoles lo acuchilló, provocándole una lesión corto-penetrante en el abdomen y una laceración pulmonar que le causaron que se desangrara y por consiguiente el deceso.

Después de la formulación de cargos, Nápoles subió al estrado y con palabras muy regionales narró haber conocido a la víctima y al otro cubano que vivía con ellos en un mismo cuarto de nombre Félix en Tapachula, Chiapas y dijo que él entró a México sin documentos.

Además expresó que el hoy fallecido lo humillaba por su color de piel y antes del asesinato, hubo dos peleas. Sin poder contener el llanto Osvel expresó que en una ocasión anterior, Osmani lo había golpeado y dejado en ridículo ante un colectivo de cubanos que habitaban el mismo inmueble que él y la víctima y expresó que él le solicitó a la persona que les arrendaba el cuarto que lo cambiara de habitación porque la víctima de piel más blanca no toleraba a las personas “negras” y se consideraba un burgués.

“Como yo soy negro y ellos blancos, un día me dijo ‘qué pinga te pasa Camagüey’ (el apodo que le pusieron en alusión a su lugar de origen), guajo (pendejo), y yo le dije por qué me faltas al respeto si yo no he hablado contigo mal”, expresó.

Osvel también dijo que el pasado 16 de julio se le perdió su celular y al preguntar quién lo tenía sus compañeros cubanos le echaron la culpa a “los mexicanos” y dos días después, el 18 de julio, se estaba bañando cuando escuchó que hablaban “mal de él” y después se dio cuenta que Baldemira Pavón estaba ebrio y se había puesto agresivo. Explicó que él sintió miedo por lo que al ver que nuevamente Beldemira comenzó a pegarle, tomó un cuchillo y trató de defenderse.

“Él me agarró, entonces tomé el cuchillo y se lo clavé en defensa propia”, señaló Osvel a la jueza de control Monserrat Robles Ramírez en la audiencia realizada ayer en la décima tercera sala de los juzgados locales.

Por su parte, el abogado defensor denunció que el Ministerio Público no respetó los protocolos internacionales al omitir dar aviso a la sede consular de Cuba. Entonces el abogado defensor le solicitó al Tribunal de Control que dé aviso al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados así como a las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos sobre el arresto de Nápoles y las omisiones del MP adscrito a la Fiscalía estatal.