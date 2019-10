Condenan supuestas agresiones

Organizaciones defensoras de los derechos humanos condenaron las agresiones que presuntamente realizó el presidente seccional de Samalayuca, Javier Meléndez Cardona, en contra de las hermanas Lydia y Yina Lizzette Granados Corral a través de Facebook, por lo que exigen a los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de las activistas agraviadas.

El pasado domingo Meléndez Cardona difundió en su cuenta el mensaje:

“Los principales activistas, las hermanas Granados Corral, que se escudan en el seudónimo GRACO y que lanzan consignas ‘no a la mina, sí a la vida’, también son las que están contra las corridas de toros y peleas de gallos, esto no tendría nada de malo, es su punto de vista y muy respetable, pero resulta incongruente que sean las mismas que apoyan el aborto y arguyen que truncar una vida humana, es un derecho”, compartió.

Luego de publicar el mensaje, fueron suscritos insultos contra ambas mujeres, ya que el mensaje fue compartido por familiares y seguidores del servidor público, que, dijo haber sido aconsejado por sus amigos para eliminar la publicación durante el transcurso de la madrugada de ayer.

Meléndez Cardona afirmó a El Diario que él no está atacando a las hermanas Granados Corral en ningún sentido.

“No es un señalamiento misógino de mi parte, simplemente estoy expresando una opinión que me parece incongruente que la consigna sea ´no a la mina, sí a la vida´ y por otro lado promuevan la legalización de la práctica del aborto”, dijo.

“Ahí es donde, en mi punto de vista, digo que es una incongruencia, pero no las estoy señalando ni las estoy atacando por el hecho de estar en una posición contraria al proyecto minero de Samalayuca”, sostuvo.

El servidor público y principal impulsor del proyecto minero en el ejido La Gloria dijo que él también es víctima de ataques en las redes sociales a causa de esta iniciativa y que la mayoría de los ataques en redes sociales provienen de defensores de derechos humanos.

“Yo también he sido víctima de señalamientos, dado que en México existe la presunción de la inocencia a mí se me ha acusado, juzgado y sentenciado como ecocida, cuando no ha sucedido en términos reales ninguna situación que tenga que ver con el deterioro al medio ambiente”, dijo Meléndez Cardona.