Concluye Primer Cumbre Binacional del Agua

Ciudad Juárez— Con propuestas para incentivar el reúso del agua en el sector agrícola y la exposición de retos como un aumento en la demanda del recurso hídrico y una reducción en la disponibilidad, además del cambio climático, concluyó hoy aquí la Primer Cumbre Binacional del Agua, organizada por las dependencias operadoras local y estatal.

En su mensaje de cierre, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata, advirtió que en la entidad hay además falta de gobernabilidad sobre este vital líquido debido a la escasez presupuestal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encargada de vigilar las extracciones.

“Me sigue preocupando mucho la gobernanza y la gobernabilidad aquí en el estado de Chihuahua, creo que necesitamos un convenio macro, con Conagua, así como existe como el SAT, para que podamos aplicar la ley, no nos faltan leyes, la Ley de Aguas nacionales es muy completa, pero no se aplica, porque no hay recursos, no hay presupuesto”, dijo Mata desde el presídium.

“Como saben, el presupuesto de Conagua ha estado bajando, en los últimos 10, 12 años, ahora aumentó, pero si le meten la lupa, ese aumento está etiquetado para dos o tres acciones muy importantes en algunos estados, pero no nos resuelve el problema de la falta de gobernabilidad, y en el estado tenemos sobre todo la voluntad política de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de que haya gobernabilidad, de que no se extraiga más agua de la concesionada, y que no exista un solo pozo ilegal o una extracción ilegal”, agregó el funcionario.

En el presídium estaba también Luis Carlos Alatorre Cejudo, director General del Organismo de Cuenca del Río Bravo por parte de la Conagua y quien participó en el panel “Acuerdos para la sustentabilidad hídrica transfronteriza”.

En días anteriores, en conferencia de prensa para convocar a la cumbre y luego en entrevista, Mata advirtió la necesidad de mejorar la vigilancia o gobernabilidad sobre la extracción debido a que se estima en alrededor de 16 mil la cifra de pozos ilegales y, en los registrados, ausencia de medidores y de personal de Conagua para vigilar la utilización del recurso.

Este medio solicitó una entrevista al respecto a Alatorre, pero declinó acceder.

“Hemos detectado muchos pozos ilegales, que no cumplen la normatividad establecida en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, es por ello que nosotros estamos buscando, como digo, un convenio macro con Conagua, que nos permita a nosotros, al estado, poder aplicar la ley y combatir esta ilegalidad que existe”, dijo Mata en entrevista a inicios de esta semana.

“Muchos de los pozos que sí están en el REPDA (Registro Público), pues no tienen al día su concesión, ya sea porque se les ha vencido, no han renovado, etcétera. Y lo más grave de todo es que no cuentan con medidor, no tienen medidores, y los que cuentan con medidores pues nadie les mide, entonces no hay un dato exacto de cuánto se está extrayendo ilegalmente o irregularmente (…) Simplemente no están medidos (…) independientemente de si tienen medidor o no, nadie los mide”, agregó entonces.

