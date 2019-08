Con vigilia juarenses se solidarizan con víctimas de tiroteo

Ciudad Juárez.- Con luces de velas y celulares apuntando hacia El Paso, decenas de juarenses se dieron cita en el Punto, sobre la vialidad Heroico Colegio Militar, para mostrar su solidaridad tras el atentado de hoy en Cielo Vista Mall que dejó un saldo de 20 muertos y al menos 26 heridos.





Lucia Valenzuela, quien es miembro del Club Rotario Juárez Ejecutivo, que organizó el evento, precisó que se trata de un acontecimiento cuyo objetivo es compartir un mensaje de empatía y esperanza.





"Esto es lo único que queremos: demostrarles que nos importan. Lo que pasó allá fue un acto de odio y no hay que colaborar con eso", indicó.





A su vez, Idhali López, también miembro del referido club, señaló que Juárez y El Paso son ciudades hermanas, por lo que instó a las personas a no dividirse y actuar como una sola sociedad.





"Queremos mostrar la solidaridad que tenemos con la ciudad hermana de El Paso, todos cruzamos alguna vez allá, todos tenemos familia allá. Hay personas que estudian allá y hay personas que trabajan allá (...) Tenemos que mostrar paz, tenemos que mostrar amor y esto es un granito de arena", dijo.





Los asistentes, algunos con pancartas con la leyenda "no more guns (no mas armas)", compartieron su perspectiva sobre el violento acontecimiento y concordaron en que hechos como el de hoy en la vecina ciudad, lejos de perjudicar te