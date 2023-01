Celebran el cumpleaños de Esmeralda; desapareció en el 2009

Ciudad Juárez.- “Feliz cumpleaños, Esmeralda”, se leía en el pastel con el que esta tarde Martha Rincón y José Luis Castillo celebraron en el centro de Ciudad Juárez el 28 aniversario del nacimiento de su hija, Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde el 19 de mayo de 2009.

“En este pastel van todos los sentimientos de uno, nosotros quisiéramos que Esmeralda fuera la que lo partiera, que Esmeralda fuera la que lo repartiera, que Esmeralda estuviera aquí presente, pero no hemos tenido todavía esa suerte. Pero, no perdemos la fe y la confianza en mi padre Dios que algún día, algún día vamos a tener a Esmeralda festejando su cumpleaños con nosotros”, dijo su mamá.

Con una manta rosa, en forma de mandil, con el rostro de Esmeralda y la leyenda “No me olviden, falto yo”, Martha, José Luis, y sus dos hijos mayores José Luis y Perla, entonaron las tradicionales mañanitas para celebrar el nacimiento de la más pequeña de su familia, quien nació el 28 de enero de 1995 en esta frontera, pero 14 años después desapareció cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, para ir a la Secundaria Técnica 79.

Como cada 28 de enero, desde hace ocho años, la familia Castillo Rincón, llevo hoy a cabo el “Esmeraldatón”, una carrera pedestre para niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es prevenir la desaparición de más personas en la ciudad.

“Ahorita que yo anduve inscribiendo a los niños, a las jóvenes, lo que yo les decía era: esta es una carrera de prevención para que sepa la gene que las jóvenes siguen desaparienciendo, los jóvenes, que sigue habiendo feminicidios y no hay respuesta de nada. Entonces, esta es la carrera de la prevención”, destacó la mamá, quien registró a más de 30 menores en la carrera, aunque algunos más se incorporaron en el camino sin inscribirse, pero por el deseo de participar.

El Esmeraldatón contó con dos categorías, la Infantil de 6 a 12 años y la Juvenil de 12 a 18, ambos en las ramas femenil y varonil, y los tres primeros lugares ganaron mil 500, mil y 500 pesos, respectivamente.

Princesa, una pequeña haitiana de siete años de edad, también fue premiada, ya que aunque no ganó, “se cayó y se levantó para seguir corriendo”, dijo Castillo al reconocerla mientras la niña recibía emocionada su premio, con la manta de Esmeralda colocada en el pecho.

“Aunque ella no está aquí presente, aquí la tenemos en el corazón y no la olvidamos, no la olvidamos; todos los días es como si mi hija estuviera con nosotros en la casa. Aun sabiendo que no está, para nosotros mi hija ahí está en la casa, y este pastel y lo que se hace es para que ella vea que seguimos en la lucha y seguimos esperándola”, dijo la madre quien llevó velas y un letrero con la leyenda “Feliz Cumpleaños”, para colocar en la mampara de su hija, ubicada sobre la calle Rafael Velarde, a unos pasos de la Vicente Guerrero.