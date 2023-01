Celebran cumpleaños 28 de Esmeralda Castillo

Ciudad Juárez.— Con la exigencia a las autoridades de que les regresen a su hija, Martha Rincón y José Luis Castillo celebraron ayer el 28 aniversario del nacimiento de Esmeralda Castillo Rincón, desaparecida desde el 19 de mayo de 2009.

“Feliz cumpleaños, Esmeralda”, se leía en el pastel de vainilla que partieron los padres después de entonar ‘Las mañanitas’ en honor a la tercera de sus hijos, en medio del bullicio que se vive durante el fin de semana en la zona Centro de la ciudad.

Acompañados por niñas, niños y adolescentes, feministas, activistas y otros juarenses e incluso migrantes que se detuvieron sobre la calle Rafael Velarde, a unos pasos de la Vicente Guerrero, Martha, José Luis y sus dos hijos mayores, José Luis y Perla, recordaron que Esmeralda nació el 28 de enero de 1995 en esta frontera, pero 14 años después desapareció cuando salió de su casa, ubicada en la colonia Postal, para ir a la Secundaria Técnica 79.

“En este pastel van todos los sentimientos de uno, nosotros quisiéramos que Esmeralda fuera la que lo partiera, que Esmeralda fuera la que lo repartiera, que Esmeralda estuviera aquí presente, pero no hemos tenido todavía esa suerte. Pero no perdemos la fe y la confianza en mi padre Dios que algún día, algún día vamos a tener a Esmeralda festejando su cumpleaños con nosotros”, compartió su mamá.

Siempre en su corazón

Con una manta rosa en forma de mandil, con el rostro de Esmeralda y la leyenda “No me olviden, falto yo”, aseguró que aunque físicamente no está con ellos, siempre está en su corazón.

“Aunque ella no está aquí presente, aquí la tenemos en el corazón y no la olvidamos, no la olvidamos; todos los días es como si mi hija estuviera con nosotros en la casa. Aun sabiendo que no está, para nosotros mi hija ahí está en la casa, y este pastel y lo que se hace es para que ella vea que seguimos en la lucha y seguimos esperándola”, dijo la madre, quien llevó velas y un letrero con la leyenda “Feliz Cumpleaños” para colocar en la mampara ubicada en el sitio en donde desapareció.

Como cada 28 de enero, desde hace ocho años, la familia Castillo Rincón realizó el Esmeraldatón, una carrera pedestre para niñas, niños y adolescentes, cuyo objetivo es prevenir la desaparición de más personas en la ciudad.

Carrera de la prevención

“Ahorita que yo anduve inscribiendo a los niños, a las jóvenes, lo que yo les decía era: ‘ésta es una carrera de prevención para que sepa la gente que las jóvenes siguen desapareciendo, los jóvenes, que sigue habiendo feminicidios y no hay respuesta de nada. Entonces, ésta es la carrera de la prevención’”, destacó Rincón, quien registró a más de 30 menores en la carrera, aunque algunos más se incorporaron sin inscribirse.

El Esmeraldatón contó con dos categorías: la Infantil, de 6 a 12 años, y la Juvenil, de 12 a 18, ambos en las ramas femenil y varonil, y los tres primeros lugares ganaron mil 500, mil y 500 pesos respectivamente.

Princesa, una pequeña haitiana de siete años, también fue premiada, ya que aunque no ganó, “se cayó y se levantó para seguir corriendo”, dijo Castillo al reconocerla mientras la niña recibía emocionada su premio.

Esmerada “desapareció en este lugar el día 19 de mayo de 2009, a la 1:00 pm, a la edad de 14 años. Ella cursaba el segundo año de secundaria en la escuela Técnica 79. Excelente estudiante, becada por sus buenas calificaciones desde la primaria hasta el momento de su desaparición. Soñaba con celebrar sus XV años y con seguir estudiando para ser veterinaria. Jugaba futbol, ajedrez y le encanta la nieve de chocolate”, se lee en la mampara que se encuentra en el Centro de la ciudad.

Sin ‘respuestas creíbles’

“Después de su desaparición no hemos recibido respuestas creíbles de parte de las autoridades, pero todavía queda fuerza, vida y esperanza para seguir exigiendo justicia y para seguir buscándola”, agrega el mensaje que los padres comparten con la comunidad junto al rostro de su hija.

A más de 13 años de su desaparición, la única certeza que tienen es que en 2012 fueron encontrados 10 centímetros de su pie izquierdo en el Arroyo El Navajo; sin embargo, tras varias búsquedas que ellos organizaron con ayuda del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y los distintos rastreos de las autoridades, no se ha encontrado más de Esmeralda, por lo que aún se le busca como desaparecida.

“Quiero decirle a las autoridades que ya es tiempo de que se pongan a trabajar (…) Yo les pido a las autoridades que ya se pongan a trabajar, que ya queremos respuestas, que Esmeralda tiene 13 años que no está en su casa, 13 años sin saber de ella, 13 años de vivir en esta angustia, de estarnos muriendo en vida”, reclamó su madre.