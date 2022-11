Cargaba arma en bolsa tras ataque armado contra su hermano

Ciudad Juárez.- Una mujer que portaba una pistola calibre .380 fue detenida la noche del martes, después de la agresión contra un hombre, el cual se encuentra hospitalizado debido a las heridas de bala que recibió cuando se encontraba a bordo de su camioneta, informó el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) Adrián Sánchez Contreras.

Se trata de Eréndira C. C. de 49 años, quien inicialmente reportó a la Policía que desconocidos habían atacado a balazos a su hermano en las calles Isla Célebes e Iztapalapa, donde los uniformados ya no hallaron al lesionado debido a que había sido trasladado a un hospital en una camioneta Chevrolet Tahoe blanca, indicó Sánchez Contreras.

Sin embargo, al estar entrevistando a la hermana del lesionado, los policías se percataron que en la bolsa de la chamarra traía un arma de fuego y la arrestaron.

La fémina dijo que sacó el arma de su negocio por el temor de ser atacada a balazos igual que su hermano, por lo que fue consignada ante el Ministerio Público, por la posesión de la pistola y cinco balas.