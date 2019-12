Cambios implican final de convenio con Estado

Ciudad Juárez— Los cambios que experimenta el Sistema Nacional de Salud implicará un final anticipado del convenio de atención que mantiene el Hospital de la Familia (Femap) con los nosocomios del Estado en Juárez, con el que se evita que éstos se saturen de derechohabientes, dijo Gustavo Martínez, director del Femap.

Aseguró que la culminación del convenio del Femap se contemplaba para el 31 de diciembre pero ante la iniciativa federal que pretende un Sistema de Salud para el Bienestar, tuvo que anticiparse al viernes 6, lo que significará que el Estado deberá ver cómo evitar la saturación de los hospitales del Estado en Juárez.

Martínez tiene un convenio por saturación para prestación de servicios de salud, que tiene dos partes, una que se hace con el Seguro Popular a nivel estatal, y otra que se realiza con plataformas que atienden particularmente a niños, que es a nivel central con el Seguro Popular, en México.

“Termina el Seguro Popular, y el Seguro Popular Nacional afecta el cierre de la operación estatal. Entonces, para poder dar un buen término, se requiere que los convenios que se tengan, no nada más en el Estado de Chihuahua, sino en todas las entidades, tengan un cierre anticipado para poder entregar cuentas a tiempo. No por parte de nosotros sino por parte del Seguro Popular. Por esa razón se hace el cierre antes de la fecha establecida. Lo importante del proceso es que no se descuide la atención”, indicó.

Añadió que el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud ponen atención a esta etapa final del convenio para darle continuidad y certeza a los servicios por otro mecanismo que aún se analiza.

Los nosocomios del Estado como el General, De la Mujer e Infantil de Especialidades, atienden a miles de personas anualmente, y por ello algunos derechohabientes deber ser redirigidos a través de convenios.

Se intentó establecer comunicación con Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, y con Víctor Talamantes Vázquez, subdirector médico, sin embargo, al cierre de edición éstos no brindaron información

