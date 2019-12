Realizan sindicalizados paro de labores en Hospital de la Mujer

Ciudad Juárez— Exigiendo solución a la saturación por pacientes, mayor cantidad de personal así como la reparación de elevadores, techos y calefacción, instrumental quirúrgico y la ampliación a la unidad de cuidados quirúrgicos neonatales, un paro de labores realizaron esta mañana algunos trabajadores del Hospital de la Mujer fieles al Sindicato de Médicos, Enfermeras y Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud (SMEEICH).

Apostados frente al nosocomio, el personal, acompañado por Rubén Meza, titular del SMEEICH, precisó que cerrarán parcialmente el hospital y no atenderán a más personas.

"El día de hoy vamos a cerrar el hospital de manera parcial, ya que no tenemos como atender a las pacientes. El área de terapia intensiva neonatal es donde se recibe a los pacientes más graves y no tienen capacidad para seguir trabajando, el Gobierno Federal con las modificaciones que hizo al Seguro Popular nos canceló el convenio con el que podíamos diferir (al Femap) a los niños. Entonces ante esta situación no podemos seguir trabajando de esa manera. Antes de que se cancelará el convenio se debió haber hecho una plantación y haber contratado el personal que necesitamos y la ampliación de las áreas para poder seguir brindando la atención", dijo Meza.

Ayer, el titular del Femap, Gustavo Martinez, manifestó que el cese del convenio sería hasta el 6 de diciembre, no obstante José Sanchez, coordinador de consulta externa del Hospital de la Mujer, indicó que desde el pasado viernes ya no se les permitió enviar pacientes.