Calla el INM sobre deportaciones aquí

Ciudad Juárez.- A más de dos semanas de la extensión del Título 8, el Instituto Nacional de Migración (INM) continúa sin informar, tanto a las autoridades locales como a los distintos actores que apoyan a las personas en situación de movilidad, cuántos migrantes mexicanos y extranjeros han sido deportados a través de Ciudad Juárez.

De manera extraoficial, organizaciones se enteraron que dentro del acuerdo entre México y Estados Unidos estaría la deportación diaria a través de esta frontera de 200 a 250 personas extranjeras durante tres meses; sin embargo, no han podido confirmarlo y no saben si ya está ocurriendo.

“No hay información, y es cuando la gente está más expuesta porque en esto no hay luz, no hay claridad de los programas ni de los acuerdos entre los dos países, todo está en la oscuridad”, señaló Cristina Coronado, coordinadora del comedor de la Catedral.

De acuerdo con las narraciones de los propios migrantes y el monitoreo realizado por organizaciones y activistas locales, binacionales e internacionales, el puente internacional Paso del Norte está destinado para la devolución de connacionales, mientras que por el cruce de Zaragoza y San Jerónimo han sido deportados migrantes extranjeros, principalmente de origen venezolano.

Aunque el 16 de mayo el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, aseguró que la representación local compartiría información sobre las devoluciones de extranjeros a esta frontera, hasta ayer el Instituto no había dado a conocer la información, ni a nivel local ni nacional.

Ese día, al cuestionarle al comisionado la necesidad de los albergues y de los actores locales de saber cuántas personas deportadas recibiría diariamente la ciudad para poder preparar su apoyo humanitario, dijo que el INM cuenta con capacidad en sus albergues.

“Los albergues tenemos capacidades, 36 horas, y si no se les dará un documento para que continúen en el país”, apuntó, aunque sus estancias provisionales no son albergues y los migrantes que han sido devueltos a México a través de esta frontera han asegurado que el personal del INM los ha recibido el cruce de Jerónimo, pero los ha dejado en la entrada a Juárez o los ha trasladado directamente a Zacatecas, en ambos casos sin entregarles ningún documento.

Ante el fin del Título 42 y la extensión del Título 8 a todas las nacionalidades, el Gobierno mexicano acordó recibir cada mes a 30 mil personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, debido a que sus gobiernos no tienen un acuerdo de repatriación con Estados Unidos.

Dicho acuerdo tampoco existe con México, informó Garduño Yáñez; sin embargo, según los migrantes, México aceptó recibirlos sin regularizar su estancia en el país.

Entre los migrantes de origen extranjero que han sido devueltos a Ciudad Juárez después de 12 de mayo también existe confusión, debido a que algunos aseguran que firmaron una “salida voluntaria” en Estados Unidos para no permanecer detenidos durante meses.

El Título 8 implica que el migrante sea puesto en un proceso de remoción de deportación rápida de los Estados Unidos a su país de origen, además de recibir una sanción que prohíbe entrar a los Estados Unidos por un período de cinco años. También implica una consecuencia penal por reingreso ilegal después de haber sido expulsado de este país.

No obstante, debido a que no han firmado un documento en el que se mencionen años de prohibición para cruzar la frontera, algunos temen que al lograr una cita a través de la aplicación CBP One les sea negada la entrada en el cruce internacional o el asilo por un juez de inmigración.