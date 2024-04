Burlan cientos el ‘muro de Abbott’

Ciudad Juárez.- Alrededor de 400 personas migrantes burlaron ayer el “muro de Abbott” colocado en el bordo del río Grande para llegar hasta la puerta del muro fronterizo ubicada en el marcador internacional número 40, y entregarse con los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

De acuerdo con un reporte realizado por las autoridades estadounidenses a las autoridades locales, alrededor de las 8:30 de la mañana un grupo de personas intentaba tirar el cerco metálico rodeado de rollos de púas que se encuentra en el bordo del río que divide a México y Estados Unidos, con la intención de llegar hasta “la puerta 40” y ser recibidos.

Después de haber creado “un hueco” entre el cerco de alambre y haber burlado los rollos de concertina –que en ese sector se encuentran a la mitad del cauce internacional–, los cientos de personas esperaron durante horas para ser procesados por el Gobierno federal de Estados Unidos bajo el título 8.

Aunque podrán ser deportados hasta sus países de origen o devueltos a México a través de otras fronteras, con la prohibición de no poder ingresar al país durante los próximos cinco años, los migrantes decidieron cruzar la frontera de manera irregular después de haber viajado meses desde sus países de origen.

Los detiene Migración

Algunos, como José de 35 años de edad, aseguraron que sí buscaron una cita a través de la aplicación móvil CBP One, pero cuando se dirigían a esta frontera con una fecha de ingreso regular a Estados Unidos, fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les destruyeron sus documentos.

“Lo que es el sistema de México es muy feo, porque uno viene, poco a poco, porque no es fácil la travesía, pero necesitamos una oportunidad. En México, todas las personas son buenas, menos Migración, agarran a uno y lo botan a uno, a mí me robaron mi teléfono, traía mi CBP One, ese permiso que uno pide me lo rompieron frente mío. Según uno se mete para pedir la cita y me quitaron mi teléfono, me quitaron todo, me echaron a la calle a las 3:00 de la mañana, sin conocer nada”, relató el venezolano.

Dijo que su cita, de la cual ya no tiene ningún comprobante, la tenía para el 19 marzo, por lo que desde hace dos semanas ha intentado cruzar el río de Ciudad Juárez a El Paso.

Después de caminar desde el marcador internacional número 36, ayer José llegó hasta el punto 40, a la altura del bulevar Juan Pablo II y la avenida Francisco Torres Villarreal, a las 12:30 de la tarde, casi cuatro horas después del cruce masivo, por lo que tuvo que seguir caminando junto al río seco en busca de un lugar por donde poder cruzar el cerco de púas.

A esa hora, alrededor de 200 personas, entre familias y adultos solteros, permanecían formadas en dos filas, en espera de que los agentes de la Patrulla Fronteriza los trasladaran en grupos hacia sus instalaciones.

Durante marzo la Patrulla Fronteriza documentó 30 mil 420 cruces irregulares a través del Sector El Paso, 27.19 por ciento más que los 23 mil 916 encuentros de migrantes registrados en la frontera en febrero.

Según las cifras dadas a conocer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante los primeros seis meses del Año Fiscal (AF) 2024 –de octubre de 2023 a marzo de 2024– los agentes de la Patrulla Fronteriza sumaron 150 mil 328 encuentros de migrantes irregulares en el sector que abarca desde Lordsburg, Nuevo México, en la frontera con El Berrendo, municipio de Janos, hasta Fort Hancock, Texas, en la frontera con el municipio de Praxedis G. Guerrero.