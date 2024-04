Fotos y video: Disparan gas lacrimógeno en la cara a un migrante

Agentes de Texas dispararon ayer gas lacrimógeno por segunda ocasión en contra de un migrante para evitar que llegara con los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos en el Sector El Paso.

Aproximadamente a la 1:00 de la tarde, el venezolano William Márquez, de 29 años de edad, intentaba cavar un hueco bajo el cerco metálico instalado por la Guardia Nacional de Texas para llegar a la parte alta del bordo estadounidense, cuando fue atacado por la Policía de caminos de Texas.

Igual que ocurrió el pasado 22 de marzo, cuando los estatales dispararon las balas de gas lacrimógeno en contra de un grupo de migrantes que jalaban la malla, ayer los agentes de la Policía de caminos y antimotines de la Guardia Nacional de Texas arribaron junto al cerco metálico para disparar en contra del sudamericano que permanecía sentado mientras cavaba en el bordo del río Grande.

Márquez regresó a lado mexicano, apoyado por sus compañeros, cubierto del rostro con una sudadera, debido a las molestias que le causó el gas disparado en su contra.

También mostró una herida que le provocaron los agentes en el brazo izquierdo, dos horas después de que otro venezolano asegurara que un agente de la Guardia Nacional le mostrara el dedo medio de su mano derecha cuando éste le dijo que quería ingresar a Estados Unidos.

“Están enojados porque un grupo hizo un hueco y se les metió la gente”, agregó otro migrante mientras los militares resguardaban a un grupo de personas junto a los barrotes del muro fronterizo, desde donde eran trasladados en grupos por la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso para comenzar su procesamiento.

El pasado 11 de abril el Gobierno de Texas informó sobre la detención de un migrante que cortó el cerco de púas en el bordo del río Grande.

“Destruir la propiedad estatal es ilegal. La semana pasada, Operaciones de Aeronaves del DPS y los Texas Rangers trabajaron juntos para arrestar a un migrante ilegal visto cortando un cable C cerca de la puerta 36 en El Paso. Esta es sólo una de las 21 personas que han sido arrestadas y acusadas de cortar cables C desde el 21 de marzo de 2024. El estado de Texas no tolerará la destrucción de la barrera”, indicó.

El 22 de marzo, los disparos de gas lacrimógeno en contra de un grupo de migrantes que jalaban la malla metálica para poder llegar con los agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a un venezolano de 26 años de edad, quien se identificó como José Lozada, cuyo rostro se llenó de sangre apenas unos minutos después de que un grupo de migrantes realizó una manifestación pacífica. (Con información de Fernando Méndez)

