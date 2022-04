Brillan jóvenes por su apatía electoral

Ciudad Juárez.— A pesar de que son el grupo poblacional más grande en el estado, los jóvenes son los que menos votan.

De cara a la Jornada de Revocación de Mandato que se desarrolla en el país este domingo 10 de abril, las autoridades asumen como un reto sacar a este sector etario a las urnas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral (IEE), que el año pasado sacó el documento llamado ‘La importancia de la participación juvenil en las elecciones’, el mayor déficit democrático en la región está entre este sector, que tiene 15 puntos porcentuales menos que apoyan la democracia en relación con los adultos de 30 años en adelante.

El documento establece que la participación electoral por edad, en 2015, mostraba a nivel nacional y en Chihuahua una baja participación en procesos democráticos particularmente en personas de 19 a 39 años de edad.

Cuestionada en un ejercicio de consulta en este sector de la población, Karina Adriano, de 22 años, y quien vive en la colonia Los Alcaldes, afirma que no sabe si votará en esta consulta de revocación de mandato, la primera en realizarse en el país. Y no lo sabe porque asegura no estar informada sobre política.

“La verdad no sé cuándo son las votaciones. No soy nada de informada en cuanto a política”, señaló.

“Y, siendo sincera, no me interesa mucho porque siento que es la misma: todos son unos rateros corruptos”.

Para 2016, de acuerdo con datos de proyecciones de población del Conapo, el 29% de los mayores de edad que vivían en Chihuahua se concentraba en la cohorte de 18 a 29 años, y un 22% en la de 30 a 39 años, por lo que el 51% de los mayores de edad tenían entre 18 y 39 años.

Explica que la distribución de las personas inscritas en la Lista Nominal de electores por rangos de edad, muestra que a nivel nacional y en Chihuahua las mayores cantidades se ubican entre los 24 y los 44 años de edad, siendo muy bajo el número en las edades de 18 y 19 años y mayores de 65 años, con datos de 2015.

La participación electoral por edad en 2015 muestra a nivel nacional y en Chihuahua, baja participación de 19 a 39 años de edad y de 85 y más, y mediana participación en 40 a 79 años de edad.

“El mayor impacto de la baja participación por segmentos, es el de edades de 18 a 34 años, por ser los de mayor cantidad de población nacional y cada entidad”, establece, y añade que el segmento de mayores de 69 años es el de menor cantidad absoluta de personas.

“Los estratos de edad jóvenes, adultos jóvenes y adultos mayores concentran los mayores números de electores y también de electores que no acuden a votar”, agrega el análisis, que pone como ejemplo, que en 2015, 585 mil jóvenes entre 18 y 29 años no votaron, mientras otros 409 mil con entre 30 y 39 tampoco lo hicieron.

La cifra es mayor a los 345 mil que entre 40 y 49 años no participaron, o los 219 mil que entre 50 y 59, en ese ejercicio electoral, tampoco lo hicieron. Tan sólo 118 mil personas en el estado con 60 y 69 se abstuvieron, 69 mil entre 70 y 79, así como 29 mil entre 80 y 89.

El documento establece que la participación en 2016 y 2018 y años anteriores ha sido más baja en las áreas de bajo nivel económico y áreas más pobladas, como las zonas periféricas de Ciudad Juárez, y de Chihuahua.

El “Estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018” elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE)”, indica que la participación por grupos de edad mantuvo una evolución poco novedosa en relación a los tres procesos electorales previos: los grupos de edad menos participativos fueron de 19 a 34 años, el más de 65 a 69 (en 2003 fue de 55 a 59, en 2009 se repitió de 65 a 69, y el estudio censal de 2012 mostró el de 60 a 69).

“La democracia, así como está, no produce demócratas”, lamentó la consejera del IEE, Fryda Licano.

Licano señaló que “obviamente hay un desinterés y un desencanto hacia los partidos políticos, hacia las elecciones, y eso engrosa los porcentajes de abstencionismo” principalmente por parte de los jóvenes.

Expuso “un dato muy interesante”: del total de candidaturas a diputaciones que hubo en Chihuahua en la última elección de 2021, sólo el 16 por ciento fueron personas entre 18 y 29 años. Es decir, explicó, se encuentra lejano a ese 27 por ciento que representan los jóvenes en la lista nominal.

“Si hablamos de presidencias municipales únicamente el 11 por ciento en el estado, de todas las candidaturas, eran jóvenes entre ese umbral de edad.

“Estos son datos que deben de llamar nuestra atención; cómo están participando los jóvenes y qué tan atraídos se sienten a los procesos electorales y a los partidos políticos”, señaló.

Sin embargo agregó: “llama más la atención el desapego a la democracia que vinculan con sus condiciones de vida. Y es que, citando el documento ‘La importancia de la participación juvenil en las elecciones’”, la consejera asume que el 42% de los jóvenes mexicanos viven en situación de pobreza.

Ese informe muestra que 7 millones de personas entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan, y esto impacta directamente en sus intereses.

Los jóvenes tienen muchas formas de participar, como en redes sociales, y es válido, legítimo y útil, sostuvo.

“Pero, ¿cómo hacer que las elecciones sean espacios de participación y representación? Que los partidos políticos registren candidaturas jóvenes, con agenda de juventudes, porque, de lo contrario, ¿cómo me va a interesar un partido y o una candidatura que no me representa? Si son apáticos a las elecciones es porque no los atraen”, argumentó.

Por su parte, Catalina Castillo, representante de la Organización Popular Independiente (OPI), la falta de interés en ejercicios democráticos se debe a que desde que son niños y adolescentes, los jóvenes pocas veces son tomados en cuenta en sociedad.

“Lo vemos mucho con los jóvenes y adolescentes en las comunidades y en el trabajo comunitario y de participación de los niños, niñas y adolescentes en la OPI, una organización de base territorial que atiende a este grupo menor de 18 años”.

“Tal parece que cuando cumplen 18 se convirtieron o se dibujan en la sociedad, mientras no”, señaló.

Explicó que, mientras son sujetos de la familia, de la comunidad, o de la misma escuela, que son como las instancias o los espacios que deberían de generar ejercicios de participación y no lo hacen.

“Entonces vemos que cuando cumplen 18 sólo lo ven para entrar al antro, porque no hay momentos de decisiones de los niñas y niños en la familia. La familia escoge la escuela o decide si estudia o no, dependiendo del nivel socioeconómico. Si hay una vida precaria las decisiones las toman adultos”, consideró.

Licano afirmó que no hay una fórmula mágica para cambiar la situación, pero expuso que el principal elemento es la educación cívica, “que las personas logren interiorizar la relevancia de su participación y cómo se cambian las condiciones de vida de una comunidad, de las personas hacia arriba”.

Los que menos participan

De 19 a 34 años de edad

…y los que más

De 65 a 69 años

Para anotar

En 2016 y 2018, y años anteriores, la participación de jóvenes ha sido más baja en las áreas de bajo nivel económico en Juárez

En corto

Del total de candidaturas a diputaciones que hubo en Chihuahua en la última elección de 2021:

16% fueron personas entre 18 y 29 años

27% representan del total la lista nominal los votantes de este núcleo