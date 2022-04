Rechazan falta de atención a boxeadora

Ciudad Juárez.— A seis días del encuentro boxístico celebrado en el gimnasio municipal Josué Neri Santos, el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Juárez, Guillermo Pacheco, encabezó ayer una conferencia de prensa en la que descartó fallas en la atención médica a la boxeadora Karla Tarango, quien cayó noqueada ante Karla Sáenz durante los primeros rounds de la pelea y aseguró que todos los involucrados actuaron correctamente.

“No hubo ninguna falla, se cumplieron con todos los protocolos y no fui a hacer ningún convenio, me entrevisté con el presidente del Consejo Mundial de Boxeo para pedirle su apoyo para que los cursos de capacitación para jueces y réferis nos esté invitando para tener a nuestra gente más capacitada, pero no a todo mundo se le invita y recibimos el apoyo”, dijo.

Además, desmintió la firma de un convenio con el Consejo Mundial de Boxeo para la capacitación de los oficiales del ring que el jueves anunció a El Diario el secretario de esta Comisión, Zeferino Andrade, también presente en la conferencia de prensa.

Tras reconocer que no estuvo presente en la pelea, el exboxeador enumeró lo que llamó “falsedades” dadas a conocer públicamente en torno a lo ocurrido el pasado 2 de abril en el Gimnasio Municipal José Neri Santos.

“La réferi ni siquiera hace el conteo cuando cae en la lona Karla y pide la asistencia médica, el médico sube inmediatamente y ve que no hay una conmoción y la atendieron perfectamente bien. Se va en camilla, hacen otro comentario que no hay ambulancia la prueba está en el video también llegan los paramédicos y se la llevan en la camilla, entonces se actuó perfectamente bien”, expuso.

Dijo que la boxeadora estaba agotada más que conmocionada por los golpes que recibió, por eso decidieron llevársela en camilla y le habían quitado las zapatillas no quisieron que caminara descalza, esa fue la instrucción que dio el médico en ese momento.

“No solamente subió un médico, subió otro médico que proporcionó oportunamente el empresario con mucha experiencia, el cual también puso a su disposición a la boxeadora su clínica sin ningún costo en caso de que se hiciera ir a hacerse un examen, el cual se lo hizo y recibió atención médica posterior”, agregó. Karla describió a ese médico como “su ángel” y fue quien tomó la batuta de su atención, pese a que había un médico como parte de los oficiales del ring.

Pacheco aseguró que en el lugar hubo paramédicos de Rescate Municipal atendiendo a la boxeadora.

“En qué plan están poniendo al Municipio de Juárez que es el que se encarga de poner la ambulancia y los paramédicos para que cubran el evento deportivo, claro que desde luego están preparados los paramédicos, incluso están preparados para atender accidente vial y lógicamente atender un nocaut”, expuso.

Sin embargo, desde el pasado martes el titular de Protección Civil, Roberto Briones, compartió a El Diario el documento del Grupo Prehospitalario Medlife que fue contratado por la empresa que organizó el evento y acudió con una ambulancia y sus propios paramédicos.

Durante la atención a medios hizo alusión a una conversación privada vía WhatsApp que sostuvo con la boxeadora refiriendo que ella le expuso que no había ambulancia, de ello no mostró autorización de Karla Tarango para hacer públicos los mensajes intercambiados.

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional además mostró el resultado del estudio médico de la pugilista, la cual lo compartió públicamente en su perfil de la red social de Facebook y él extrajo para realizar varias copias que también ofreció.

“Ella misma sube en su cuenta de Facebook el examen médico en donde está bien, aquí lo tengo y ustedes mismos pueden entrar a su página y ver que el examen médico que recibió y que no le costó un centavo porque lo cubrió el promotor, toda la atención médica que recibió no le costó un peso”, aseguró.

La boxeadora dijo a El Diario que quería salir de dudas sobre su estado de salud por lo que buscó un lugar barato y se hizo la tomografía.

Planean función benéfica que será transmitida a nivel mundial

El presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Juárez, Guillermo Pacheco, que citó a los representantes de medios en un casino por carecer de oficinas propias, convocó a los empresarios promotores que quieran formar parte del proyecto para traer una función de box a beneficio del DIF de Ciudad Juárez.

“Las pláticas que hemos tenido varias personas para llevar esta función estamos contemplando traer un campeonato mundial para Juárez en un lapso de tres meses, tenemos como fecha tentativa el 23 o 30 de julio. Es posible que en esta función benéfica nos traigamos un campeonato mundial porque pensamos que tenemos 3 candidatos juarenses para que disputen el título mundial”, dijo sin revelar nombres, aunque luego mencionó a “La Bella” y a Bryan.