Barda mal construida destruye su patrimonio

Ciudad Juárez.- El pasado lunes, cuando las ráfagas superaron los 80 kilómetros por hora, una barda de block de una construcción cayó sobre una vivienda ubicada en el fraccionamiento Praderas del Sol, causándole severos daños a su estructura, denunció públicamente Nancy Crespo, propietaria de la casa afectada.

Ahora, la mujer busca que la empresa constructora responda por los daños causados, ya que los responsables de la obra se han negado hasta entablar el diálogo, aseguró la afectada, que ha recurrido a diversas instancias municipales para proceder contra la empresa constructora y el propietario del predio, por lo que iniciaron el proceso legal en contra de la compañía.

En el lugar se observó que la construcción carece del permiso de obra y de información sobre quién está a cargo; los trabajadores declinaron dar entrevistas.

Ayer la quejosa acudió a la Dirección General de Desarrollo Urbano Municipal y a la Dirección de Protección Civil Municipal a fin de que ambas instancias de gobierno intervengan, ya que la primera es la que concede los permisos de construcción y la segunda debió enviar personal al lugar de los hechos cuando los moradores de la casas pidieron auxilio al 911 (folio 0706105665), pero “los bomberos nunca llegaron”, aseguró la afectada.

En la queja dirigida a Desarrollo Urbano, la propietaria de la casa refirió que el accidente ocurrió el pasado lunes 15 de abril, alrededor de las 18:00 horas, en el fraccionamiento Praderas del Sol, entre calle Praderas del Sol y Puerta del Sol.

En ese punto se realiza una construcción que se encuentra en obra negra y una enorme barda de bloques de concreto, de aproximadamente cinco metros de alto, se desplomó sobre la casa marcada con el número 9402 de la calle Sol de las Villas.

“Causó daños estructurales y visuales a la vivienda, los daños se presentan en todas las paredes pues presentan cuarteaduras por el desplome de la barda que impactó y empujó la casa desde una esquina, ocasionando de igual manera daño a la fachada, techo, enjarre y bloques de construcción que se encontraban en la vivienda. Los responsables no quisieron proporcionar información sobre encargados y/o nombres de la empresa constructora, mostrando nula cooperación después de los hechos”, documentó la afectada.

Expuso que solicitaron apoyo de la Policía municipal al ver la falta de interés de los responsables.

Mencionó que una barda de la misma construcción estaba a punto de caerse, por lo cual pusieron tablas de madera para tratar de sostenerla y asegurarla, por lo que obstruyeron la vía pública; la barda en cuestión puede caerse sobre estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, puesto a que se encuentra en zona escolar, siendo así la obra en proceso en un peligro para la ciudadanía.

La afectada urge a las autoridades locales que intervengan de manera decidida, ya que Desarrollo Urbano es la dependencia responsable de autorizar las licencias de construcción y si esta obra se realizaba sin el permiso correspondiente fueron omisos en la supervisión.

En el caso de Protección Civil, aunque se les llamó a través del 911 al momento de los hechos, no acudieron al lugar y hasta ayer los elementos del H. Departamento de Bomberos no habían acudido a verificar si no existe mayor riesgo de derrumbe.

Ayer se solicitó una versión del nuevo director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, sin embargo, no atendió la petición de información. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

