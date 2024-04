Es el IMSS 6 el que más quejas enfrenta

Ciudad Juárez.- Deficiencias en la atención en áreas como Cirugía General, Oncología, Oftalmología y, sobre todo, Urgencias, fueron los motivos por los que el Hospital General de Zona (HGZ) número 6 es el más recurrente en los reportes de “Quejas Médicas” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta frontera desde al menos 2022.

De acuerdo con esta estadística, que enlista datos de los expedientes con alguna resolución, entre las diferentes unidades que tiene el IMSS en Juárez se registraron entre 2022 y hasta marzo pasado 35 casos, de los que 13 (37 por ciento) se generaron a partir del HGZ 6, ubicado en la zona norte de la ciudad.

El área con más denuncias en este hospital es Urgencias, con cuatro folios, y en tres de ellos reportes de fallecimientos por negligencia, todos en 2023 y –como el 91 por ciento de los casos en la ciudad– considerados improcedentes.

“Tardaron mucho y ni caso nos hacían ni nada de eso. Él (su marido, de 66 años, junto a ella) tiene una embolia y venía muy malo. Como dos días (tardaron) porque no había lugares arriba ni nada, que no había doctores”, dijo ayer una derechohabiente de 68 años, entrevistada en el exterior del citado hospital y que narró la negación del servicio en Urgencias el año pasado.

Otra usuaria del mismo HGZ, de 35 años y madre de una paciente adolescente, agregó también haber sido rechazada el otoño pasado en la misma especialidad –denominada también “Atención continua” en la estadística–.

“Mal, ni siquiera nos atendieron, nomás nos miraron la tarjeta de que nuestras consultas son en la tarde y nos dijeron ‘pasen con su médico familiar, porque todavía alcanza cita’”, dijo la entrevistada ayer en el jardín del HGZ 6, mientras esperaba recibir atención.

“La niña tiene ansiedad y también tiene asma, y ese día traía un cuadro respiratorio de que no podía respirar y yo no sabía si era por un ataque de ansiedad o también asma, y no me la quisieron atender”, agregó la derechohabiente, que pidió omitir su nombre con el fin de evitar represalias.

La estadística de casos cerrados muestra que, además, las cifras en el HGZ 6 fueron en aumento, con cuatro en 2022 y ocho en 2023. Una más fue reportada el pasado 8 de enero por una deficiente atención en el área de Traumatología y, a la vez, es la única enlistada de Juárez en todo este 2024.

Otras nueve quejas en la base de datos fueron presentadas por problemas en la atención en el Hospital General Regional 66, en el suroriente de la ciudad, y ocho más en el HGZ 35. Folios de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) 48, 50 y 64 completan las 35.

Por año, fueron 16 inconformidades cerradas en 2022, 18 en 2023 y una en el primer trimestre de 2024.

La oficina del IMSS en el estado, ante consulta expresa, sólo indicó que “da seguimiento y atención a cada caso de queja que se presenta a través de las áreas correspondientes”.