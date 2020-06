Bajan hospitalizados; los mandan a casa

Reforma / Camas de hospital

Ciudad Juárez— La disminución de personas hospitalizadas por Covid-19 en la ciudad se debe a un cambio en el criterio para internamiento de pacientes, ya que ahora se apuesta a que los casos no graves se recuperen en sus hogares, dijo Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico en la Zona Norte.

“Cuando empezamos a recibir los primeros pacientes en los hospitales, nosotros, el Sector Salud, teníamos el criterio de internar digamos un poquito exageradamente, porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar la enfermedad, estábamos adquiriendo experiencia”, expresó el funcionario.

“Entonces, sí, posiblemente hubo más hospitalizados que los que se podían manejar de manera externa, después vimos conveniente el ajustar esta sensibilidad, digámoslo así, a la hospitalización”, destacó.

Negó que el cambio de criterio de hospitalización, que se ha reflejado en un índice de ocupación menor en esta frontera, tenga relación con la intención de impulsar la economía, luego de que el pasado lunes el semáforo de reactivación pasó a naranja.

“Por supuesto que no, eso es en lo que menos pensamos cuando se trata de la salud de alguien, sino que el cambio ocurrió porque el manejo ambulatorio tenía varias ventajas, inclusive liberaba de exposición a los pacientes que no tenían tantos síntomas, a una carga viral más alta. Entonces, se procedió al manejo y al seguimiento de los pacientes ambulatorios, a aquellos que buscaban primeros auxilios y resultaban no tan graves, ésos se podían manejar en casa”, puntualizó el médico.

Valenzuela Zorrilla dio a conocer el pasado lunes que los dos principales hospitales Covid-19 en Juárez, el 66 del IMSS y el General, bajaron su nivel de ocupación. El primero tiene el 31% de camas con pacientes y el segundo 21 por ciento.

La semana pasada el Hospital 66 presentaba una ocupación de 39%, y el General tenía un 33 por ciento. Sin embargo, la contabilización actualizada destaca que de 220 camas, el nosocomio Covid del IMSS mantiene ocupadas 69, mientras que de 157 camas, el Hospital General del Ichisal tiene empleadas 34, dijo.

Aunado al cambio de criterios en la hospitalización, destacó el funcionario, también existen otros factores para el descenso de los pacientes en los hospitales, entre ellos la participación ciudadana.

“La disminución se debe a muchos factores, sí ha descendido la demanda de los hospitales, y esto quiere decir que ha descendido un tanto la transmisión del virus Covid, al menos acá en el norte de la frontera, y obviamente la participación de la sociedad ha logrado mantener esa ocupación hospitalaria, que nos da margen para cambiar de semáforo”, puntualizó.