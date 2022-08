Asegura AMLO que no se prolongará programa de regularización

Ciudad Juárez— El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no se prolongará el plazo del programa de regularización de vehículos “chuecos”, el cual vence, dijo, el 30 de septiembre.

En la conferencia de prensa mañanera, el jefe del Ejecutivo federal dijo que todavía faltan muchos autos de ser regularizados, por lo que llamó a los ciudadanos con autos de procedencia extranjera sin registro a participar.

PUBLICIDAD

“Hay que ir porque a lo mejor ya no va a haber y siempre tenemos la mala costumbre de dejar todo para lo último, ¿por qué no desde hoy?”, dijo.

Y señaló: “Para que esperar, no se va a ampliar el plazo de regularización”.

En contraparte, AMLO se comprometió a ampliar el número de sitios para que más personas puedan hacer el trámite y que no falle la plataforma. “Si no, no vamos a terminar nunca; vamos ya a terminar esto”.