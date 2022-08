Halla jueza contexto de terror en jueves negro

El contexto de zozobra y paralización de actividades generado en la ciudad por los ataques del jueves 11 de agosto fue citado por un tribunal como elemento para acreditar el delito de ataque contra la paz pública fincado a un detenido por el incendio de un camión en el fraccionamiento Riberas del Bravo.

Al sustentar el auto de vinculación dictado ayer contra Jorge Antonio C. B., la juez –cuyo nombre no fue revelado por Comunicación Social– mencionó que si bien no se presentaron elementos de conexión entre ese siniestro y otros de esa tarde, “no podemos pasar por alto que se trata de hechos del conocimiento público (…) lamentables y que crearon una gran alarma en la sociedad (…) conllevó a paralizar las actividades que generalmente se realizan en esta localidad, conociéndose en consecuencia como el ‘jueves negro’”.

PUBLICIDAD

La audiencia de vinculación a C. B. se realizó a una semana de su arresto –entre las calles Rivera de Delicias y Tepeyac– junto con otras dos personas que no fueron presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia del estado.

Otros delitos que le fueron fincados y ayer avalados por el juzgado fueron daños agravados contra quien resulte dueño del camión siniestrado y homicidio en grado de tentativa debido a que, de acuerdo con lo que se narró, C. B. y otros dos hombres lanzaron una bomba molotov contra la unidad aun cuando ya se encontraban en ella dos personas tratando de sofocar el incendio causado por una primera agresión.

El procesado, se agregó, fue identificado por los dos encargados del camión y está en prisión preventiva en la capital del estado.

La narrativa de este suceso presentada por el agente del Ministerio Público agrega que inició poco después de las cinco de la tarde de ese jueves, cuando uno de los afectados –cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad– llegó a su domicilio en la calle Rivera de Delicias, estacionó la unidad de transporte de personal en la que trabaja e ingresó a su casa.

Una vez dentro, se agregó, escuchó ruidos por lo que, al asomarse, vio que salía humo de la unidad y procedió a apagar el fuego con un extinguidor y con la ayuda de su padre.

En eso, agregó la narración, los tres agresores regresaron y volvieron a aventar una bomba molotov “sin importarles la presencia de las víctimas, y sin sentir algún remordimiento o alguna preocupación por causarles un daño”.

Al acreditar el delito de ataque contra la paz, la juez mencionó que “existen ciertos delitos que son ofensivos para la tranquilidad pública, ya que encierran un daño inmediato” y temor general por su posible repetición y por la forma en la que se perpetran, como con el incendio motivo de la audiencia.

“Y concatenado con los hechos públicos y notorios que acontecieron, ello nos denota que la intención era perturbar la paz pública, crear alarma en la sociedad, lo cual incluso se logró por parte de los agentes incriminados”, dijo la juez.

“Esto ocasionó zozobra, tenemos que llevó a la paralización de las actividades que generalmente realiza esta sociedad juarense, por lo tanto se estima que, efectivamente, toda esta situación creó un estado de total intranquilidad y paralización de toda actividad, no sólo la social, no sólo comercial, política o educativa, sino de cualquier otra índole que se desarrollara en la comunidad; esto es, fue de manera total”, agregó.

C. B., de 33 años, fue representado por un abogado particular que argumentó violaciones a derechos como falta de una defensa técnica y que al imputado no se le informó que se le acusaría de más delitos que los daños, entre otros elementos.

La explicación, sin embargo, fue refutada por el agente del Ministerio Público que remitió a la identificación del defensor público con el que arrancó el caso y al derecho de fincar los cargos que resultaran, posición respaldada por la jueza, que autorizó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Además de C. B., la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvo la madrugada del viernes 12 de agosto a otras seis personas en el Infonavit Ampliación Aeropuerto, a quienes la Fiscalía General del Estado acusó de homicidio en grado de tentativa por haber disparado contra los agentes– que ese día ingresaron en la vivienda de la calle Ajenjo Oriente–, y de daños contra las unidades oficiales.

Uno de estos detenidos, identificado como William Serafín López Padilla o Francisco Alejandro Medina Arellano, falleció en el Hospital General, de acuerdo con lo que difundió el miércoles la Fiscalía General del Estado.

Si bien la SSPM afirmó en un comunicado que esta segunda intervención obedeció a “que se tenía información sobre los responsables de haber incendiado una tienda de conveniencia”, en la audiencia de control de detención se dijo que derivaba de un reporte sobre la presencia de personas armadas y no se presentaron datos sobre el siniestro.

Las audiencias –transmitidas a esta ciudad vía audio– se realizaron en la ciudad de Chihuahua, a donde fueron trasladados los procedimientos derivados del “jueves negro” con el fin, se informó el domingo, de evitar más actos de violencia en esta frontera.

Ese jueves 11 de agosto, luego de una riña en el Centro de Reinserción Social 3 que dejó dos muertos, en la ciudad se registraron ataques, incendios y otros nueve asesinatos.

De acuerdo con Israel Hernández, vocero del TSJ, hasta ayer por la tarde, ninguna persona había sido puesta a disposición del TSJ por alguno de estos once crímenes.

redacción@redaccion.diario.com.mx