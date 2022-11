Arrestan a vocero de la FGE; lo acusan de agresión sexual

Juárez.— El coordinador de Comunicación Social de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, Óscar Eduardo M. G., fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) el pasado viernes 4 de noviembre, acusado de agresión sexual en perjuicio de un menor de 17 años.

El arresto fue realizado aproximadamente a las 22:00 horas en el interior del gimnasio localizado dentro del centro comercial Las Misiones, en atención al llamado de auxilio que el padre del adolescente y la víctima realizaron al 911, informó personal de la corporación.

El ofendido señaló al servidor público de agresión sexual, la cual presuntamente ocurrió en el jacuzzi del negocio con la razón social Total Fitness, ubicado en la plaza comercial, se informó. El padre del ofendido y un amigo, también adolescente, confirmaron a los agentes preventivos la versión del denunciante en relación con el ataque sexual, por lo que procedieron al arresto.

El detenido posteriormente fue consignado por los agentes municipales ante el Ministerio Público; sin embargo, no fue presentado ante un juez de Control, confirmó personal del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Aunque trascendió que el vocero fue apoyado por el fiscal Jesús Manuel Carrasco para obtener su libertad, éste no atendió la petición de entrevista formulada.

En la oficina local de Comunicación Social de la Fiscalía, Enrique Rodríguez dijo estar a cargo de la información mientras cubre el período vacacional de Óscar Eduardo, a quien también se le solicitó una declaración en torno a la acusación en su contra, sin obtener una respuesta de su parte.

Sahira Castro, vocera de la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo que el servidor público solicitó su período vacacional desde el jueves 31 de octubre y cuando fue detenido estaba disfrutando de los días de asueto.

“La postura (ante este caso) siempre ha sido de nuestra parte que no vamos a permitir faltas de este tipo, es una postura que ha tenido el fiscal general y nos la ha encargado a todos. Aquí no podemos permitir ninguna falta, ninguna falla de este tipo, y pues te puedo decir que la situación se está integrando”, dijo.

Cuestionada respecto a la libertad del acusado y las fechas de judicialización de la carpeta de investigación ante un juez de Control, Castro no atinó a dar datos precisos respecto a la presentación de Óscar Eduardo ante un juez.

“A mí me notificaron de la Unidad de Delitos Sexuales Zona Norte, estoy notificada y respondí de recibido, y pues está solicitada la suspensión de sus actividades y punto, que por cierto, él estaba de vacaciones cuando fue detenido, yo no ni sabía dónde estaba”, agregó Castro.

“La verdad es que no resta más que se siga investigando y se haga lo que se tenga que hacer. Él estuvo detenido y está su proceso. No estoy segura de que haya sido flagrancia y la verdad hay partes que no conozco a detalle; no fue detenido en el jacuzzi, eso es mencionado en las declaraciones pero no fue detenido ahí, porque hasta donde tengo entendido la detención fue en la recepción del gimnasio”, agregó.

Óscar Eduardo forma parte del equipo de Comunicación de la Fiscalía de Distrito Norte desde el inicio de la administración que encabeza la gobernadora María Eugenia Campos Galván.