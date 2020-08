Arrestan a 13 presuntos sicarios en distintos hechos

Cortesía

Ciudad Juárez.- Trece presuntos sicarios de diferentes células delictivas fueron arrestados en distintos hechos y además se les aseguraron siete armas de fuego y varios cartuchos útiles de diferentes calibres, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

De los 13 detenidos, cinco pertenecen a los “Mexicles” y serán investigados por el homicidio de una persona cuyo cadáver fue localizado en una fosa clandestina; se les aseguraron dos pistolas, cartuchos útiles y mariguana.

Inicialmente, Javier C. S. de 27 años y el adolescente de 17 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Villa Chica y Casas Grandes, posteriormente en el cruce de las calles Tejón y Carretera a Casas Grandes, fueron arrestados Javier Armando C. A. alias “El Gato” de 21 años, César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis” de 29 años y Saúl M. M. alias “El Flaco” de 23 años, cuando conducían un camión de transporte de personal con número económico 8922 de color blanco, localizándoles 14 envoltorios de mariguana para elaborar 70 cigarrillos.

En la entrevista policial los dos primeros sujetos comentaron que fueron contratados para brindar seguridad a César Alfredo C. M. alias “El Borgad” o “El Chichispis”, además de haber participado meses atrás en el homicidio de un masculino a quien sepultaron de manera clandestina en un llano, esto por órdenes de “El Bogard”.

En otra intervención Ángel Arturo C. C. alias “El Sonick” de 22 años y José H. C. alias “El Panchito” de 40 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Arroyo del Mimbre y Tabaco, de la colonia Felipe Ángeles, en posesión de una pistola calibre 40 con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles, mismos que señalaron que se dedican al “sicariato” y que iban a privar de la vida a un sujeto que vende cristal en la colonia El Retiro. Además, en la entrevista policial comentaron haber tenido participación en el homicidio de dos hombres y una mujer el 23 de julio del presente año, en el exterior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles Marcelo Caraveo y Loreto, de la colonia Juanita Luna, a quienes torturaron y asfixiaron con un torniquete en el cuello, para luego sepultar sus cuerpos en un lote baldío ubicado a unos metros de dicho inmueble. Al momento del arresto dichos sujetos tripulaban un vehículo de la marca Honda Accord de color blanco.

Por otra parte Francisco P. G. de 30 años, Javier Leopoldo G. C. 25 años y Diego Alejandro G. A. y 23 años, fueron detenidos en términos de la flagrancia en el cruce de las calles Cotufa y Manuel J. Clouthier, en la colonia Ampliación Aeropuerto, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa, mismos que fueron plenamente señalados de haber privado de la vida con armas de fuego a dos masculinos y lesionar a un tercero en el exterior de una vivienda ubicada en la citada colonia.

En otra parte de la ciudad Erick David R.P. de 37 años, Carlos Jesús B.D. de 20 años y Raúl M.D. de 25 años, fueron detenidos en el cruce de las calles Paseo Terranova y Las Haciendas Oriente del Fraccionamiento Sierra Vista, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos e inhumación y exhumación de cadáveres, toda vez que fueron sorprendidos cuando trasladaban un cadáver encobijado en la cajuela de un vehículo de la marca Fiat, línea Uno de color rojo. Además, al realizarles una inspección se les localizó una pistola tipo escuadra calibre 25 con un cargador abastecido con 4 cartuchos útiles y una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con 8 cartuchos. Cabe señalar que el cadáver se encontraba en estado de descomposición envuelto en un tapete en color negro y maniatado con una soga en color blanco con verde.