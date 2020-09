Aprueba Cabildo salas de juicio oral en estaciones de Policía

Archivo/El Diario

Ciudad Juárez.- En sesión extraordinaria de Cabildo esta tarde fue aprobado en términos generales por unanimidad el proyecto propuesto por el Ayuntamiento de Sistema de “Justicia Cívica” que vendrá a derogar el reglamento de Bando de Policía y Buen Gobierno, con lo que se pondrán en marcha las salas de juicio oral en estaciones de Policía.

Este nuevo sistema entrará en vigor en un periodo de 180 días o seis meses después de su publicación en el Periodico Oficial del Estado y se puede perfeccionalizar, expresó el presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez.

Señaló que el sistema permitirá realizar juicios orales con la participación de un fiscal cívico, un acusador y el acusado que cometió una falta administrativa y se habrá de emitir una sentencia objetiva e imparcial en base a las evidencias que presenten las partes.

El sistema prevé que se conmute la sanción económica con trabajo comunitario.

El Municipio de Juárez será el primero en aplicarlo en el estado, mientras que a nivel nacional estará dentro de los primeros cinco.

Al respecto, la regidora Laura Yanelí Rodríguez expresó que era necesario socializar el proyecto, en especial invitar a la barra y colegio de abogados y otros sectores de la ciudad.

Por su parte, la regidora Luz Elena Esquivel resaltó la virtudes de este sistema, el cual dijo vendrá a contribuir a la convivencia ciudadana, respeto a los derechos humanos y además de que se incluye como sanción horas de trabajo comunitario.

El secretario de Ayuntamiento, Maclovio Murillo señaló que en este nuevo sistema se sancionará con el trabajo a favor de la comunidad a quien cometa una sanción administrativa siempre y cuando se reúnen los requisitos de que esta persona no es reincidente y no ha cometido una falta administrativa en los seis meses anteriores y no es una persona peligrosa.

Dijo que se le puede conmutar la sanción económica por trabajo en la comunidad, precisamente para evitar lo que se le llama la puerta giratoria, que estén entrando y saliendo las personas cometiendo la misma o diversas faltas, ya que el propósito es hacer conciencia de que alguien ya fue sancionado con una determinada multa o arresto y la conmutación viene siendo como una especie de aliciente a invitarlo a que no reincida, pero si reinciden no se le va dar el trabajo a favor de la comunidad.

La sindica Leticia Ortega Máynez expresó que se intentan aprobar acuerdos sin el tiempo necesario para su análisis. “Si bien hoy en comisión se hizo un buen trabajo analizando artículo por artículo el proyecto de reglamento, no se logró socializar el texto a cabalidad”, expresó.

Señaló que por la naturaleza del reglamento hubiera valido de pena implementar mesas de trabajo en las que la ciudadanía y organizaciones de derechos humanos aportaran y opinaran en torno al proyecto.