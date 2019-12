Apoyará Cobach a estudiantes víctimas de delitos sexuales

El Colegio de Bachilleres canaliza a programas de apoyo a estudiantes que son víctimas de algún delito sexual como el caso ocurrido la semana pasada en el que una estudiante del plantel 6 fue víctima de un ataque, aseguró María Teresa Orduño Gurza, directora general del Cobach en el estado.

Dijo que es necesario cuidar la privacidad de cada una de las historias, pero hizo un llamado a que este caso pueda servir para que la comunidad esté siempre en alerta de brindar ayuda a alguna mujer que se encuentre en peligro.

“Invitar a los padres de familia a que estemos muy cercanos a las amistades y a las actividades que en redes realizan los hijos, sus compañeros de la escuela, estar cerca, conversar, el que sepan los hijos que cuentan con sus padres, pero sobre todo que cualquier persona que sea víctima de una agresión sexual le quede claro que nada de lo que hizo le puede hacer sentir culpable, es un delincuente quien agredió a una persona inocente”, mencionó.

Dijo que la persona afectada debe vivir un proceso de recuperación que puede ser complicado.

“Pero toda persona que vive una agresión de esta naturaleza tiene que saber, número uno, no fue tu culpa, nada de lo que hiciste lo hiciste con la intención de que esto te pasara; y número dos, tienes derecho a una vida plena y feliz, si eres soltera tienes derecho a formar una familia con un hombre bueno, si ya tienes una vida hecha no tiene porque esto impedirte disfrutar de la vida, no es instantáneo, son procesos”, agregó.

Pidió que las empresas e instituciones educativas, si detectan a una persona en peligro le abran sus puertas sin cuestionar a quien pida ayuda.

Indicó que Cobach tiene convenio con todas las instituciones públicas y algunas privadas para brindar apoyo a las víctimas desde el primer momento.





Esté alerta





Signos y síntomas:

• Terrores nocturnos

• Baja autoestima

• Fobias u obsesiones que antes no tenía

• Falta de control de esfínteres

• Cambios de hábitos de comida

• Conductas propensa al consumo de alguna droga o a cometer algún delito

• Miedo al sexo

• Patrones inadecuados de intimidad

• Disfunciones sexuales

• Enfermedades de transmisión sexual

• Sexualización de la conducta

• Embarazos





¿Qué hacer?

• Mantener la calma, no entrar en pánico

• Brindar protección a la víctima y alejarla de inmediato del agresor

• Aceptar los sentimientos de la persona afectada

• Expresar afecto

• Evitar sobreprotección

• Acercarse a las redes de apoyo y autoridades





Teléfonos de emergencia

• 911

• 690 83 00 / 690 83 01





Fuente: Casa Amiga