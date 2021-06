Analiza 'El Güero' interponer denuncia vs Pérez Cuéllar y Mocken por daño moral

Cortesía

Ciudad Juárez.- El candidato a la alcaldía de Juárez por Movimiento Ciudadano, Rodolfo Martínez Ortega, advirtió que analiza interponer una demanda en contra de los candidatos que los acusaron falsamente de ser propietario del centro comercial Las Misiones.

En un comunicado, refirió que durante la celebración del debate del pasado 28 de mayo, su contrincante de Morena Cruz Pérez Cuéllar se refirió a Martínez con calificativos y adjetivos insultantes.

Sostuvo que tanto su familia como él y Grupo Roma de Juárez, no son dueños del Centro Comercial Misiones, desde el 2014 cuando lo vendieron totalmente.

Precisó que los señalamientos vertidos tanto por Cruz como por Javier González Mocken, candidato panista, son mentiras y que lo único que intentan es confundir a los juarenses para obtener beneficios políticos de manera inmoral.

“Si quieren confirmar mis dichos, se pueden verificar en la escritura pública 9220 del notario público número 60 de Irapuato, Guanajuato”, dijo.

“Los calificativos y los señalamientos en contra de mi persona se formularon con mala intención, con tal de desacreditarme sin ningún fundamento”, lamentó.

Señaló que quien acusa está obligado a comprobarlo.

“Nosotros en su momento vamos a recurrir a los tribunales para interponer una denuncia por el daño moral causado”, consideró Martínez.

Explicó que el 15 por ciento que se aseguró que posee, no son más que Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios que implica que una parte del capital fue pagado con certificados que, además de todo, siquiera están a nombre de Rodolfo Martínez Montes ni de José Rodolfo Martínez Ortega, padre e hijo respectivamente.

“No tengo ningún interés en Fibrashop. A lo mejor quien me señaló no tiene conocimiento de lo que es un CBFI que no son más que acciones, pero quien las posee siquiera participa en el consejo de administración de la empresa.

“Pero además, abundando en esto, dichas acciones no son de la familia ni del Grupo Roma de Juárez”, expusó “El Güero”.

Reiteró que él y su familia no son propietarios del centro comercial desde el 14 de octubre de 2014.

Martínez expuso que con respecto al cobro de estacionamiento del Centro Comercial, la empresa obtuvo el amparo de la justicia federal, derivado de un proceso legal que tenía que ser atendido por la Dirección Jurídica de la Presidencia que no respondió las demandas ante los tribunales de distrito , como es su obligación hacerlo.

Sobre este asunto, “El Güero”” aclaró que él no tiene ningún tipo de responsabilidad por las omisiones que se cometieron en la Presidencia Municipal para evitar que la empresa comercial cobre estacionamiento como lo ha venido haciendo hasta el momento.

Por el contrario señaló que cuando sea alcalde consolidará la reglamentación local para que las empresas comerciales y de servicios no puedan ganar los amparos para el cobro de estacionamiento.