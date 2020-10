Amplía IMSS capacidad a 699 camas

Archivo / El Diario de Juárez

Ante “el incremento potencial de casos sospechosos y con diagnóstico positivo de coronavirus en gran parte de la entidad”, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció ayer la ampliación de la capacidad de sus hospitales.

Para Juárez, que reporta la mayor incidencia de contagios en todo el estado, el IMSS dispuso de 93 camas más, distribuidas entre el Hospital General Regional (HGR) No. 66, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 35 y HGZ No. 6, por lo que al día de hoy son 464 camas, según el comunicado de prensa emitido este lunes.

En todo el estado son ahora 699 los espacios exclusivamente para atender el coronavirus.

Ayer se solicitó información al IMSS respecto a las camas aún disponibles, sin embargo, el dato no era revelado hasta el cierre de esta edición.

Personal del Seguro Social entrevistado a condición de anonimato, dijo que la situación en el Hospital 66 es muy complicada, ya que además del aumento de pacientes que ingresan graves, desde el sábado y hasta el lunes a las 16:00 horas habían fallecido al menos 25 derechohabientes: 14 el sábado, cinco el domingo y seis ayer hasta las 16:00 horas.

Desde el pasado fin de semana se tuvo conocimiento que personal de la Ciudad de México y Chihuahua visitó los tres hospitales y revisó su operatividad.

Ayer, a través de un comunicado de prensa girado por la oficina de representación Chihuahua, fueron anunciadas varias medidas para el fortalecimiento de la atención médica por Covid-19.

“En lo anterior destaca el incremento de camas censables para pacientes con SARS-CoV-2, la contratación del personal de Salud y la intensificación de las acciones y protocolos establecidos para este padecimiento”, cita el boletín.

El comunicado menciona que de las mil 305 camas censables con las que actualmente cuenta el instituto en el estado, 504 estaban destinadas a la atención de pacientes Covid-19.

“Con esta estrategia se incrementarán a 699, exclusivamente para atender el coronavirus”, dijo el titular del IMSS en Chihuahua, Arturo Daniel Bonilla y Calderón.

Esta estrategia cuenta con el respaldo de las autoridades normativas de Nivel Central y en colaboración de la representación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) en el estado, informó el servidor público.

En el desglose de datos precisó que los tres hospitales ubicados en Ciudad Juárez, el 66, 35 y 6, tienen un total de 464 camas.

Además 150 en el HGR No. 1 “Morelos” en Chihuahua; y 85 más en las unidades del IMSS, distribuidas entre el HGZ No. 16 en Cuauhtémoc y HGZ No. 11 en Delicias. “Esta acción, todas estas unidades quedan para atención para pacientes Covid y no Covid”, menciona el comunicado de prensa.

Ayer el IMSS, a través del titular en el estado, llamó a la ciudadanía en general a hacer un frente común en esta emergencia sanitaria.

“Es muy sencillo: tenemos que hacer conciencia de la importancia de seguir las acciones preventivas y llevarlas a cabo, como el usar de manera permanente el cubrebocas, realizar el lavado constante de manos y aplicar la sana distancia, así como evitar salir de casa a menos que sea necesario”, indicó. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

