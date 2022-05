Amagan habitantes de Barreales con bloqueos

Ciudad Juárez.— Situado a casi cuatro kilómetros de distancia de la cabecera municipal de Guadalupe, el ejido Barreales parece un pueblo fantasma. No existe. Al menos así lo dicen los casi 300 habitantes que llevan cuatro meses sin agua potable para cubrir sus necesidades básicas, a causa de una supuesta falla en el pozo que suministra el líquido a los residentes de esta zona del Valle de Juárez.

Menores y adultos mayores son quienes más padecen la falta del recurso en la comunidad, que esta semana ha registrado temperaturas entre los 37 y 39 grados Celsius, dijo José Muñiz, residente de Barreales.

La desesperación es tal que este lunes los vecinos de Barreales contemplan tomar el puente internacional Guadalupe-Tornillo como una de las drásticas medidas para que la gobernadora María Eugenia Campos Galván voltee a ver la problemática que enfrentan, agregó el ciudadano en entrevista con El Diario.

‘Un chorrito’

“Tenemos cuatro meses sin agua. A principios del año, entre dos y cuatro de la mañana caía un chorrito y todos empezábamos a juntar agua para sobrellevar el día, pero tiene meses que ni una gota”, explicó.

El pasado mes de abril el presidente municipal de Guadalupe, Frausto González Pérez, hizo el reclamo público a través de este medio.

El pozo que suministra el agua a Barreales tiene meses sin funcionar, por lo que corresponde a Daniel Alejandro Gutiérrez Alvillar, encargado de la Junta Rural de Agua y Saneamiento, y a Alonso Sánchez realizar las gestiones necesarias ante la Junta Central (JCAS), pero hasta ahora nadie logra reactivar el pozo, agregó.

‘No olvidan cobrar’

“Estamos en el olvido oficial y así lo podemos asegurar. Se olvidan de darnos el agua, pero no olvidan cobrar por un servicio inexistente”, dijo Muñiz, que de 170 pesos mensuales ahora le cobran 600 pesos, y aunque no cuenta con adeudo, el agua potable no sale de las llaves.

“Nos estamos gastando hasta 500 pesos a la semana de agua que vamos a comprar para llenar los garrafones; con esa agua nos bañamos, cocinamos, lavamos la ropa… porque tampoco es seguro que las pipas surtan de agua todos los días y no se puede vivir así, el calor cada vez es más insoportable”, dijo José a nombre de los vecinos.

Acciones de protesta

Las acciones de protesta que están organizando contemplan el cierre del puente internacional para este próximo lunes, así como la ‘clausura’ de las instalaciones de la Unidad Administrativa José María Morelos y Pavón en Juárez.

Los residentes del ejido Barreales también demandan la destitución de los encargados de las juntas rurales por su nula capacidad de gestión ante la Junta Central de Agua y Saneamiento, porque, además de negarles la atención a los habitantes de la comunidad, aseguran que hay malos tratos hacia los usuarios, particularmente a las personas de la tercera edad.

Los residentes de Barreales llaman a la gobernadora a poner atención al Valle de Juárez y a que acuda a estas comunidades rurales para que entienda y atienda las necesidades de los pobladores fronterizos. La invitación también la hicieron al delegado Juan Carlos Loera de la Rosa y a los diputados locales emanados de este distrito, que no han regresado a estas comunidades, aseguró Muñiz.