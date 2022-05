Dispara con calibre 50 a CBP en el Libre y huye a Juárez

Ciudad Juárez.- Un conductor que circulaba de El Paso a Ciudad Juárez por el puente internacional Córdova-De las Américas, disparó esta tarde en contra de los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), para luego huir a Juárez.

Según usuarios del cruce internacional, los agentes estadounidenses se acercaron al hombre quien viajaba en una camioneta Suburban blanca con placas de Chihuahua y le pidieron que descendiera, pero este comenzó a dispararles.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el hombre accionó un arma de fuego calibre .50 contra los oficiales del CBP en al menos siete ocasiones. Al huir a Ciudad Juárez, movilizó también a las corporaciones policiacas de este lado de la frontera.

Un agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), informó que el implicado viaja en una Suburban blanca con matrículas EKT4959 del estado de Chihuahua.

Aunque algunos aseguraron que fueron los agentes quienes le dispararon al conductor, otros dijeron que fue en respuesta a su ataque e impactaron la camioneta en el vidrio trasero.

“El CBP le pidió que se bajara y no se bajó, al contrario huyó y por eso le dispararon, yo estaba atrás de la camioneta”, narró un usuario de redes sociales.

“CBP le dijo al de la Suburban que se bajara y no se bajo, y le comenzaron a disparar, estaba a lado mío”, agregó otra mujer.

“Le dijeron que se bajara y no se bajó, comenzaron a disparar y el de la Suburban le pisó, se fue por la línea de trailers y se les pelo, la línea estaba a medio puente, no tenía carro adelante puesto que no había línea, cruzando los topes estaba libre y pues se fue”, narró en Facebook otro testigo.

También relataron que a quienes estaban en la garita para cruzar, los hicieron apagar los carros y les quitaron llaves y pasaportes.

Hasta el momento, CBP no ha dado una versión oficial.

“Balazos en el puente Libre, los CBP dispararon a camioneta blanca se dio a la fuga a Mexico. Por el momento estamos parados !!! La fila muy larga!!!”, publicó un usuario en un grupo de reporte de puentes de Facebook.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, autoridades norteamericanas dieron aviso y solicitaron apoyo porque el fugitivo se encontraba armado.

Un mando municipal que participa en el operativo manifestó que ya se encuentra identificado el sospechoso como Victor Manuel O.C. de 51 años, y quien portaba un rifle calibre 50, con el que disparó en por lo menos ocho ocasiones contra los agentes norteamericanos.

Hasta el momento el operativo de búsqueda continúa en Ciudad Juárez sin que se reporte la detención del sospechoso.