Alertan por ‘cristalazo’ en El Chamizal

Ciudad Juárez.- Una ciudadana que sufrió el ‘cristalazo’ de su auto y luego el robo de su bolso guardado en la cajuela del vehículo estacionado en el parque El Chamizal, alertó a través de la red social Facebook a las usuarias sobre los riesgos en esa zona deportiva por la falta de vigilancia preventiva. Adrián Sánchez Contreras, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que en el área se cuenta con una patrulla, sin embargo, aumentarán el número de unidades a fin de prevenir este tipo de hechos.

En su relato, la víctima explico que acudió al parque para hacer tiempo, mientras descendía la fila en el puente libre, ya que se dirigía El Paso, por lo que se dispuso a caminar y a meditar.

“Mi bolsa la tenía guardada en la cajuela mucho antes de llegar a El Chamizal por obvias razones. Les juro que no duré ni 30 minutos. me bajo del carro y la verdad sentí mi intuición de ‘mejor no saques el tapete (para yoga) y solo camina poquito’; no tenía ni dos minutos caminando cuando una Jeep Cherokee toda polarizada pasa súper lento al lado mío”, narró la afectada.

“La verdad me asusté y me puse súper alerta, iba volteando a todos lados y (la Cherokee) se estaciona relativamente cerca de donde estaba mi carro. Obvio mi intuición me dijo ‘no está bien esto’, pero me dio miedo regresarme a mi carro porque tendría que pasar por donde estaba él, para llegar a mi carro”, agregó.

Como única opción, la ciudadana siguió caminando sin dejar de voltear para donde estaba el conductor de la unidad, pues hasta vi cuando se bajó y camino hacia mí. Yo aceleré mi paso, buscando cortar camino entre los árboles para llegar a mi carro, por la distancia y los árboles ya no pude seguir viéndolo, al ratito pasa otro carro despacio, con vidrios muy polarizados, obvio ya empecé entrar en un poco de pánico, pero actué tranquila para no ponerlos en alerta de que ya me había dado cuenta, relató en la red social Facebook.

“Voy casi corriendo a mi carro, cuando pasa el tipo del jeep súper despacio y les juro que volteo y veo placas, pero cuando llego a mi carro se me olvidan del susto, coraje y nervios. La realidad es que en ninguna parte se puede estar segura, me di cuenta que El Chamizal es un súper foco rojo”, reprobó.

Finalmente la ciudadana sufrió el vandalismo de su vehículo y el robo de su bolso de la cajuela, por lo que ahora solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar documentos personales a nombre de Isabel Palma.

“Tengan muchísimo cuidado cuando llegan y salen de casa y eviten El Chamizal, ya me di cuenta que no importa la hora que sea”, concluyó.

La Policía Preventiva analiza reforzar con la presencia de las unidades cuatrimoto la seguridad en el lugar durante el horario que permanece abierto a la ciudadanía, dijo Sánchez Contreras.