Alarma perfil sociópata de autor de la masacre

Ciudad Juárez— En un análisis que psicólogos y psiquiátras de esta ciudad realizaron sobre Patrick Crusius, el atacante que el pasado sábado asesinó a 22 personas en una tienda en El Paso, determinaron que no se trata de un enfermo psiquiátrico sino que se portó como si fuera parte de un comando realizando un operativo, lo cual aseguran es aun más preocupante, ya que este tipo de personas son alentadas por un discurso político.

Indicaron que de acuerdo con el estudio, Crusius no es un psicópata, sino un sociópata; la diferencia entre ellos es que un psicópata actúa solo, por ideas propias, pero el sociópata siente pertenencia a un grupo, lo cual debe causar una mayor alerta en el vecino país.

El análisis que realizaron los especialistas de la Escuela Superior de Psicología, pretenden difundirlo para que llegue a las autoridades de inteligencia de Estados Unidos y pueda ser tomado en cuenta y evitar nuevos ataques.

“Alguien le informó dónde había mayor concentración de hispanos, el horario adecuado, no se le ocurrió hacer esto solo, es una trama organizada, el hecho de que haya asesinado a las personas de acuerdo con su apariencia es muy grave”, mencionó Javier Cabada, director de esta institución.

“Nos preocupó el hecho de que se empezara a insinuar o a manejar que esto era un asunto de enfermos mentales, y obviamente un enfermo mental pues lo excluye de responsabilidad”, mencionó.

Dijo que por esa razón se dieron a la tarea de analizar sus escritos, que forman parte del comportamiento de una persona, para poder analizar si se trataba de un enfermo psiquiátrico.

“Llegamos a la conclusión de que no, no es así, pero lo que nos alarmó es el hecho que, después del análisis, tuvimos una junta con mis colaboradores. No creemos que sea un acto en solitario, que sea un loquito que se le ocurrió hacer esto, sino que parece que es una trama organizada, un movimiento soterrado, porque es muy singular que este individuo haya disparado a las personas por su apariencia”, detalló.

El doctor comparó los disparos que realizó Crusius con los videojuegos en donde eligió como objetivos a las personas morenas.

Indicó que en otros tiroteos que han ocurrido en ese país, el agresor dispara de manera indiscriminada con el afán de sobresalir a causa de una crisis severa, sin embargo, en este hubo intención y dirección.

Esto además de que la mayor cantidad de las víctimas son personas mayores de 50 años de edad, además de un menor, lo cual indica que eligió principalmente a personas mayormente vulnerables, agregó.

“Es la mentalidad de un depredador, un depredador en la selva caza a las víctimas más débiles, este individuo tiene esa conducta depredatoria, por eso indicamos que tienen rasgos sociopáticos, que es incapaz de sentir pena, culpa o remordimiento”, detalló.

Dijo que los sociópatas, al sentir filiación a un grupo, ellos le gratifican y alientan su conducta

“Lo que nos preocupa es que este movimiento busque replicar esto mismo en otras ciudades de prevalencia hispana, por eso queremos llamar la atención del gobierno de Estados Unidos y decirle: no se trata de un loco”, mencionó.

Enfatizó que los discursos políticos alientan a los sociópatas, como los ejemplos históricos de la Alemania Nazi en donde Hitler señala la decadencia de la cultura occidental y las juventudes nacional socialistas hicieron quema de libros, Mao Tse Tung en su revolución hizo un discurso contra todo lo selecto y viejo y muchos jóvenes lincharon a sus maestros.

“Es importante entender que el líder de un país influye en el comportamiento social. En nuestro país ha habido presidentes inmiscuidos en la corrupción y socialmente hablando, tenemos que aceptarlo hoy en día, la gente lo permite, lo ve como que no está mal”.

Dijo que en este caso el presidente Donald Trump ha alentado el comportamiento racista.