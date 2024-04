Acusa fotoperiodista de agresión a agente de la GN

El fotoperiodista David Peinado Romero denunció ayer públicamente haber sido agredido físicamente por un agente de la Guardia Nacional (GN), al documentar un operativo en el bordo del río Bravo.

El hecho ocurrió frente al fraccionamiento Altozano, en donde observó una célula integrada por unidades de la GN, el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), relató quien diariamente recorre la franja fronteriza para documentar el fenómeno migratorio.

“Cuando iba llegando me di cuenta que había varias unidades en la rampa para subir, entonces lo único que hice fue orillarme para agarrar mi equipo, bajarme y tomar fotos (del operativo). No me subí al bordo, no estaba en el bordo, estaba en la calle y agarré mi equipo para ir a tomar fotos y se acercó un oficial de la Guardia Nacional, quien no quiso identificarse”, explicó.

Dijo que cuando el agente le pidió que se identificara le mostró una identificación oficial y una credencial de la agencia Pacific Press, la cual ya está vencida, por lo cual le pidió “agresivamente” los documentos de su camioneta, los cuales no traía en ese momento.

Aunque el fotoperiodista intentaba tomar imágenes en la vía pública, el agente comenzó a empujarlo con el pecho, por lo que Peinado Romero se cubrió con el brazo, buscando respeto a su espacio personal.

“Yo le decía: no puedes hacer eso, respeta mi espacio personal, respeta mi espacio personal. En eso se hizo para atrás, y se fue a hablarle al de Fiscalía, porque era una célula mixta. Al de Fiscalía le explico que no traigo papeles de la troca, que si me la quieren quitar está bien, pero que no hay motivo para ponerse agresivos por eso”.

Agregó que el agente investigador verificó el número de serie del vehículo y pudo comprobar que no cuenta con reporte de robo, por lo que ya se iban. Pero el fotoperiodista tomó más fotos para documentar quién había sido el militar que lo había agredido, lo que provocó que se regresaran los integrantes de las distintas corporaciones que formaban parte de la célula, para continuar con el hostigamiento y “retenerlo”.

Al llegar compañeros de otros medios de comunicación, argumentaron que el fotógrafo se encontraba retenido y se retiraron, por lo que él buscará dejar un antecedente de la agresión ante alguna autoridad, lo cual no pudo hacer ayer aunque acudió a las instalaciones en donde se reúne la Mesa de Seguridad.