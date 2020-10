Acaba Covid con vida de migrante

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Una migrante de El Salvador murió hace unos días aparentemente de Covid-19 en un hospital público de en Ciudad Juárez, informó ayer Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

La migrante había sido retornada de Estados Unidos bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) para esperar sus citas ante la Corte de Inmigración de Estados Unidos en Ciudad Juárez, donde vivía en una casa de renta, explicó Navarrete.

Dijo que la familia fue quien manifestó que se trataba de posible Covid, por lo que la representación es quien se está encargada de las diligencias.

Debido a que no vive en la ciudad ningún familiar que pueda identificarla, personal de la Fiscalía General del Estado trasladó su cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en espera de su identificación oficial a través de la representación consular, agregó.

De acuerdo con Ana Silvia Bonilla, cónsul de El Salvador en Ciudad Juárez, hasta ayer no tenían confirmado que la causa de muerte haya sido el virus, pero la cancillería centroamericana ya está en contacto con la familia para hacer los trámites necesarios.

“No tengo todavía ninguna información formal por el Ministerio Público, no me han dado un reporte, estoy esperando a que el Ministerio Público me notifique (la causa de muerte)”, informó Bonilla.

Navarrete explicó que en caso de requerir atención médica las personas migrantes pueden acudir a las instituciones de salud del Estado o la Federación, y aunque algunos han referido que para atenderlos les solicitan la Clave Única de Registro de Población (CURP), destacó que la falta de dicho documento no debe impedir su atención médica.

En septiembre del año pasado, Jamila Nabunjo, de 33 años de edad, una migrante de Uganda, murió en el Hospital General de esta frontera de tuberculosis, de acuerdo con la necropsia que se le realizó en Semefo, y en julio pasado fue finalmente enterrada en Ciudad Juárez, tras las gestiones realizadas por activistas de Juárez y El Paso. (Con información de Luz del Carmen Sosa)