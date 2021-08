Abandona Estado puente Zaragoza y De las Torres

Tras ser notificada de la rescisión del contrato correspondiente a la edificación del cuerpo oriente del puente ubicado en bulevar Zaragoza y De las Torres, la empresa Urbanizaciones y Construcciones BCH tendrá un lapso de 15 días para llegar a un acuerdo con Gobierno del Estado o regresar casi 7 millones de pesos por anticipos y recursos ejercidos, según dio a conocer la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP).

El titular de la dependencia, Gustavo Elizondo Aguilar, explicó que desde la semana pasada la constructora recibió la notificación del proceso de cancelación de contrato, por lo que el contratista deberá demostrar que sí cumplió con lo establecido en los convenios, “lo que es contrario a la realidad”, según comentó el funcionario.

Luego de lo anterior, la SCOP exigiría a BCH el pago de una serie de fianzas por los anticipos que no han sido amortizados, por lo que la constructora podría pagar una cantidad cercana a los 7 millones de pesos, según información de la dependencia.

De acuerdo con el contrato 144-OP-0036/20-DC/OBRA, el Gobierno del Estado autorizó a BCH un importe de 28 millones 562 mil 004 pesos sin IVA incluido para la realización de esta obra, que según el contratista, presenta un avance apenas arriba del 60%, contemplando terminarla hasta finales de septiembre, es decir, una vez concluida la actual administración.

“El contrato fue por 33 millones de pesos, hay una fianza por el 10%, y aquí lo más pesado es el anticipo que le entregamos y que no ha sido amortizado, es decir, que tendrá que devolver ese recurso, por lo que hablamos de una cantidad de 7 millones de pesos. El contratista tiene 15 días para contestar la notificación, así que esperamos que se acerque para llevar a cabo una negociación”, dijo.

Según se especifica en el convenio antes mencionado, el Gobierno del Estado habría dado a la constructora un anticipo por 12 millones 338 mil 785 pesos con IVA incluido, representando el 43% del monto total autorizado para la obra.

Dicho documento indica que el contratista debe contar con una fianza para el anticipo a favor de la Secretaría de Hacienda por la totalidad del monto concedido por ese concepto, así como una garantía de cumplimento por el 10% del monto contratado, sin incluir el IVA.

Asimismo, la empresa debe contar con una fianza del 10% para responder por defectos o vicios ocultos, un seguro para resarcir daños a terceros por 2 millones de pesos y otro más por 500 mil pesos para el cumplimiento de protección al ambiente y entornos naturales, monumentos y vestigios arqueológicos.

“Esperamos que haya un acercamiento para negociar, porque como ya están en retraso, las penalidades en cada estimación serían muy altas por la tardanza, por estar fuera del programa de obra y ya no podemos darle más plazo”, comentó Elizondo Aguilar.

Ante la falta de trabajadores en la zona de construcción, el funcionario indicó que se debe al mismo proceso que se ha iniciado. “Desde el momento en que se notifica la rescisión, se lleva a cabo una revisión de los avances y hasta ahí se queda, no pueden seguir trabajando, ya no podemos ampliar el contrato, por lo que tendría que venir el contratista y hacer un ofrecimiento para fin de no continuar con el procedimiento”, agregó.

El plazo original obligaba a la constructora a terminar los trabajos en 240 días naturales, los cuales vencieron el pasado 9 de marzo de 2021. Sin embargo, tras una serie de ajustes a los calendarios, se autorizaron varias prórrogas a la compañía, hasta que se definió que la obra concluiría a principios de mayo del presente año, lo cual, no fue cumplido.

Posteriormente, ante los retrasos en la ejecución de la obra, la SCOP indicó que la fecha tentativa para la terminación, era para los últimos días de septiembre del 2021. A finales del pasado mes de julio, trabajadores de la compañía BCH se pronunciaron en paro laboral durante más de tres días, debido a la falta de pago de su sueldo.

