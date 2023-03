Tortura y disturbios en la planta nuclear de Ucrania

Kiev.- Cuando los soldados rusos le arrojaron un saco de papas sobre la cabeza y lo obligaron a grabar una declaración falsa en video sobre las condiciones en la instalación nuclear más grande de Europa, Ihor Murashov ya había presenciado suficiente caos en la planta como para estar profundamente preocupado.

Murashov, exdirector general de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania, no sabía cuánto más estrés podrían soportar los trabajadores allí mientras corrían de una crisis a otra para evitar una catástrofe nuclear.

PUBLICIDAD

Observó cómo los miembros del personal eran arrastrados a un lugar al que llamaban “el hoyo” en una comisaría cercana, y regresaban golpeados y magullados, si es que regresaban. Estaba allí cuando los soldados rusos que avanzaban abrieron fuego contra las instalaciones en los primeros días de la guerra y se inquietó mientras minaban los terrenos circundantes. Fue testigo de cómo los rusos usaban salas de reactores nucleares para ocultar equipos militares, arriesgándose a un accidente.

Murashov, de 46 años, ya no está en Zaporizhzhia, ya que fue expulsado del territorio ocupado por Rusia en octubre. En los meses transcurridos desde entonces, la situación en la planta se ha vuelto más precaria, según funcionarios ucranianos y observadores internacionales.

El 9 de marzo, sufrió un apagón por sexta vez desde la ocupación, lo que obligó a los ingenieros nucleares a depender de enormes generadores diésel para mantener en funcionamiento el equipo de refrigeración crítico.

Rafael Mariano Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas, ha dado repetidas alarmas sobre los crecientes peligros y planea visitar las instalaciones esta semana. El lunes se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania para discutir el problema.

Solo alrededor de 4 mil 600 de los 11 mil empleados de la planta siguen trabajando, dijo en una entrevista Petro Kotin, director de Energoatom, la compañía estatal de energía nuclear de Ucrania. A los empleados de la instalación se les ha dado como fecha límite el 1 de abril para firmar contratos con Rosatom, un conglomerado nuclear ruso de propiedad estatal. Alrededor de 2 mil 600 firmaron el contrato y el resto todavía se niega, dijo Kotin.

Los problemas actuales no son una sorpresa para Murashov, quien contó su experiencia durante varias horas de conversación recientemente, brindando un relato desgarrador de cómo la planta de energía nuclear más grande de Europa había caído en tal confusión.

Su relato no se pudo verificar de forma independiente, pero se alinea con el testimonio de otros trabajadores que huyeron desde entonces y los que aún están allí que fueron entrevistados por The New York Times y otras organizaciones de noticias durante el año pasado.

Murashov dijo que los rusos establecieron áreas especiales en la ciudad satélite cercana donde los empleados eran interrogados, intimidados y golpeados.

"Había dos lugares llamados 'los pozos'", dijo Murashov. “Uno era el departamento de policía de la ciudad. Otro estaba dentro de la unidad militar local”.

Murashov agregó: “Vi a uno de los empleados que fue al pozo, y estaba todo amarillo debido a los moretones que le habían hecho. Así que sabía lo que podía pasar”.

A los trabajadores a veces los sacaban de sus casas, dijo, y otras veces los detenían en los puntos de control cuando entraban a la planta y se los llevaban. Fueron revisados rutinariamente en busca de contenido proucraniano.

Al principio, dijeron él y otros empleados, los rusos buscaban a personas que montaban barricadas tratando de evitar que los soldados rusos ingresaran a la ciudad. Más tarde, dijo, parecían decididos a lograr que los empleados firmaran contratos con Rosatom.

Hasta hace aproximadamente un mes, la planta estaba bajo ocupación militar rusa, pero los ingenieros aún se reportaban a Kiev para recibir instrucciones técnicas. Eso ha terminado, dijo Kotin.

Ahora también es virtualmente imposible que los trabajadores que quedan escapen, dijeron funcionarios ucranianos, ya que el camino hacia el territorio controlado por Ucrania está cerrado. Cuando Murashov dejó la planta el pasado otoño, la mayoría de las familias de los trabajadores habían huido.

Muchos de los empleados que se quedaron vieron como su deber mantener la planta funcionando de manera segura, mientras que otros han colaborado más activamente con los rusos, dijeron funcionarios ucranianos.