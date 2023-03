Restauración de un avión gigante: ¿resiliencia ucraniana o locura?

The New York Times The New York Times

Hostomel.- Las gigantescas aletas traseras gemelas, que alguna vez alcanzaron la altura de un edificio de seis pisos, desaparecieron. También lo son el plano de cola, los flaps, los sistemas hidráulicos, las bombas de combustible y tres de los seis motores del avión, que fue destruido en combate en los primeros días de la guerra. Pieza por pieza, los trabajadores ahora están desmantelando los restos del gigantesco avión de carga Mriya, el avión más pesado jamás volado, con planes de reconstruir uno nuevo con piezas recuperadas. Ha comenzado la restauración del avión, cuyo nombre en ucraniano significa El Sueño. Con la guerra aún en curso, el inmenso trabajo de reconstrucción de Ucrania, donde cientos de miles de casas, hospitales, escuelas y puentes son volados, todavía parece una perspectiva lejana. Comparado con esos enormes desafíos, el trabajo en el avión no es una prioridad desde el punto de vista humanitario. Pero en parte pretende ser una inspiración, según los ejecutivos de la compañía aeronáutica propietaria, Antonov. Si se puede restaurar algo tan gigantesco y complejo como este avión, dicen, también se puede restaurar el resto del país. "La gente debería tener esperanza", dijo Vladyslav Valsyk, subdirector e ingeniero jefe de Antonov, una empresa estatal. "Tienen que saber que este avión no está abandonado. Sí, hay mucho trabajo por hacer, pero estamos trabajando". Pero los críticos dicen que dedicar dinero y energía a reconstruir el avión sería una prioridad fuera de lugar. Valery Romanenko, analista de aviación, ha dicho a los medios ucranianos que Antonov debería centrarse solo en "hacer algo urgente para las fuerzas armadas" durante la guerra, como fabricar drones. "Simplemente no hay palabras", dijo sobre el plan para reconstruir el Mriya. El presidente Volodymyr Zelensky anunció en mayo pasado que Ucrania reconstruiría el Mriya, el único de su tipo que se haya completado. Durante el verano, el empresario británico y entusiasta de la aviación, Richard Branson, visitó los restos y expresó su entusiasmo por ayudar en su restauración, cuando llegara el momento. La compañía anunció la semana pasada el inicio de la operación de rescate y el trabajo de diseño, pero dijo que la construcción de la nueva embarcación esperará hasta después de la guerra. Los trabajadores están desmontando lo que pueden de los restos manchados de hollín y los ingenieros están elaborando planes para usar estas piezas rescatadas, junto con piezas de repuesto, motores de un avión similar y un fuselaje extra para construir un nuevo avión, dice un ejecutivo de la compañía. Se espera que la reconstrucción cueste alrededor de 500 millones de dólares, y aún no se ha alineado el financiamiento. Pero la compañía dijo que el largo tiempo de espera para volver a poner el avión en el aire significa que no puede esperar para comenzar a planificar y recolectar piezas. Antonov dijo que está en conversaciones con compañías de aviación europeas, estadounidenses y asiáticas, y con clientes potenciales para futuros vuelos de carga.