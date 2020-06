Tirar del inodoro puede arrojar aerosoles de coronavirus, según científicos

Los científicos han descubierto que, además de limpiar cualquier negocio que haya dejado atrás, tirar un inodoro puede generar una nube de gotas de aerosol que se eleva a casi un metro de altura. Esas gotas pueden permanecer en el aire el tiempo suficiente para ser inhaladas por el próximo usuario de un baño compartido, o aterrizar en superficies dentro del mismo baño.

Esta parte de ir al baño no es solo asquerosa. En las simulaciones, puede transportar partículas de coronavirus infecciosas que ya están presentes en el aire circundante o que recientemente se arrojan en las heces de una persona. La investigación, publicada este martes en la revista Physics of Fluids, se suma a la creciente evidencia de que el coronavirus puede transmitirse no solo a través de gotas respiratorias, sino también a través de heces cargadas de virus.

Y si bien se desconoce si los baños públicos o compartidos son un punto común de transmisión del virus, la investigación destaca la necesidad durante una pandemia de repensar algunos de los espacios comunes que comparten las personas.

"Los aerosoles generados por los inodoros son algo que conocemos desde hace un tiempo, pero muchas personas dan por sentado", dijo Joshua L. Santarpia, profesor de patología y microbiología en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. "Este estudio agrega mucha evidencia de que todos necesitamos tomar mejores medidas".